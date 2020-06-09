Экономика
ИзвестияМинфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице
Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Происшествия
В Доминикане разогнали демонстрацию против расизма
Полиция Доминиканской республики прибегла к помощи спецназа для разгона мирного протеста против расизма.
RT на русском 20:02
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео из бани
Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной.
Известия 16:57
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 19:47
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
Энергетика
Нефть снова превысила $41 за баррель
Лондон, 9 июня 2020, 22:34 — REGNUM Нефтяной рынок перешел в «зеленую зону» в ходе торгов 9 июня, нефть Brent превысила $41 за баррель.
REGNUM 15:34
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
Футбол
Мэр Мадрида выразил готовность принять финал Лиги чемпионов
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда выразил готовность принять финал Лиги чемпионов-2019/2020 в столице Испании при необходимости.Я знаю, что принимаются меры, и я хочу заявить о полной поддержке мэрией проведения финала Лиги чемпионов в Мадриде.У нас есть адекватные условия безопасности, инфраструктура и общественные службы, чтобы провести финал.
Soccer.ru 16:25
Армия и оружие
ВМС США запретят наносить флаг конфедератов на боевую технику
Вашингтон, 10 июня 2020, 01:13 — REGNUM Руководство Военно-морских сил США рассматривает возможность запрета на нанесение флага Конфедеративных Штатов Америки на боевую технику, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 18:13
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
Что происходит 14:25
Политика
Сенат США впервые выбрал начальником штаба ВВС афроамериканца
Впервые начальником штаба военно-воздушных сил США стал афроамериканец — Чарльз Браун, сообщает издание The Hill во вторник, 9 июня.
Известия 16:37
Общество
Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России
Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ 18:57
Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
Происшествия
Три 14-летних подростка стали фигурантами дела о терроризме
В управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело в отношении трех 14-летних подростков.
Интерфакс 06:22
Происшествия
В Благовещенске после ливня на дорогах появились караси
В Благовещенском микрорайоне после мощного ливня 8 июня на дорогах очевидцы засняли карасей. Рыба осталась после некоторого схода воды.
Амур.инфо 08:51
Происшествия
В сахалинском пенсионном фонде работают оперативники СК
Как стало известно ИА Sakh.com, около 10 оперативников с оружием проследовали в кабинет руководителя. В СК информацию пока не комментируют.
Сахалин.Инфо 19:37
Футбол
ЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера Лава
Евро-футбол.ру 10:07
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» уничтожил турецкий беспилотник в Ливии
Расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1Э» из состава Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара снял на видео момент уничтожения турецкого беспилотника.
Московский Комсомолец 00:47
Общество
В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
Ведомости 16:29