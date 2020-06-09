Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.

Минфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице

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