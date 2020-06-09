Экономика
ИзвестияМинфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице
Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Общество
В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:25
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Космос
Новый способ поиска жизни на Марсе нашли российские ученые
Smolnarod.ru 07 июня в 07:22
Единоборства
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Ua.Tribuna.
Чемпионат 17:03
Общество
Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели
Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 16:04
Путешествия
Крым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16
Игры
«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов
Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Политика
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму
Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru 13:28
Футбол
Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам
Футболист сборной Англии и "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам и представителям других этнических групп.
РИА Новости 01:51
Общество
МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
Армия и оружие
Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости 15:04
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Культура
Сериал «Содержанки» покажет британское телевидение
Аргументы и Факты 07:18
Культура
Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони
В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Экономика
Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на период до 2035 года.
ТАСС 10:04
Происшествия
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
REGNUM вчера в 16:32
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Политика
Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК 15:41
Политика
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости 04:35