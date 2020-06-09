Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице

Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.
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Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице

ТАСС10:02

Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице

News.ru10:26

Минфин перечислил Роструду из резервного фонда 56,2 млрд рублей на пособия безработным

ПРАЙМ10:15

Минфин перечислил дополнительные средства на пособия по безработице

Rambler News Service10:02

Минфин перечислил Роструду деньги на выплаты по безработице

Говорит Москва11:27

Минфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице

Известия10:00

На выплату пособий по безработице направлено 56,2 млрд рублей

Российская газета10:00
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Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

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Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

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Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам

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Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони

В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
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Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на период до 2035 года.
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МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

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Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»

Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
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Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
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