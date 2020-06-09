Политика В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия. 9

Экономика МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд. 132

Кино HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal. 10

Футбол Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник. 1

Армия и оружие Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35 На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах. 21

Шоу-бизнес Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.

Происшествия В Одессе обрушился четырехэтажный дом Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество В России возникли проблемы с доставкой посылок из-за рубежа Как пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов, причиной задержек стало то, что новые таможенные правила вынуждают таможенников обрабатывать международные посылки дольше обычного. 333

Политика Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.

Политика Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет. 583

Футбол «Манчестер Сити» хочет выручить от продажи Сане не менее 70 млн евро Гюндоган рассказал о работе с Клоппом и Гвардиолой Английский клуб намерен выручить от сделки не менее 70 млн.

Происшествия Готовившего теракт красноярского школьника отправят лечиться Красноярск, 10 июня 2020, 08:46 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанет 14-летний подросток, которого обвиняют в изготовлении взрывчатки и подготовке теракта.

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,7K

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 285

Шоу-бизнес Ксения Бородина привезла дочерей в деревню к бабушке Известная российская телевизионная ведущая Ксения Бородина около 3 месяцев провела в самоизоляции из-за опасного коронавируса.

Политика Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.

Происшествия Михаил Ефремов расплакался в суде на видео Доставленный в зал Таганского суда Михаил Ефремов заплакал, сидя в "клетке".

Финансы Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов. 557

Армия и оружие Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО. 27