Экономика
ИзвестияМинфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице
Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.
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Минфин перечислил дополнительные средства на пособия по безработице
Rambler News Serviceвчера в 10:02
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Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал следующий этап смягчения антикоронавирусных ограничений в городе.
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В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию
Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
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МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
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HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29
Футбол
Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ
На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник.
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Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
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Роспотребнадзор рассчитывает на очное обучение школьников с 1 сентября
Москва, 9 июня 2020, 15:03 — REGNUM Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться в очной форме, на это надеются в Роспотребнадзоре.
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Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор вчера в 06:50
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В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Общество
В России возникли проблемы с доставкой посылок из-за рубежа
Как пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов, причиной задержек стало то, что новые таможенные правила вынуждают таможенников обрабатывать международные посылки дольше обычного.
Труд вчера в 06:20
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Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.
РИА Новости вчера в 19:38
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Футбол
«Манчестер Сити» хочет выручить от продажи Сане не менее 70 млн евро
Гюндоган рассказал о работе с Клоппом и Гвардиолой Английский клуб намерен выручить от сделки не менее 70 млн.
Sport.ru вчера в 14:43
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Глубину Марианской впадины уточнили
Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
Происшествия
Готовившего теракт красноярского школьника отправят лечиться
Красноярск, 10 июня 2020, 08:46 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанет 14-летний подросток, которого обвиняют в изготовлении взрывчатки и подготовке теракта.
REGNUM 01:46
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Интерфакс вчера в 15:05
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Здоровье
В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз
Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета вчера в 09:02
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
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Ксения Бородина привезла дочерей в деревню к бабушке
Известная российская телевизионная ведущая Ксения Бородина около 3 месяцев провела в самоизоляции из-за опасного коронавируса.
ГлобалМСК.ру вчера в 13:31
Политика
Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.
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Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в суде на видео
Доставленный в зал Таганского суда Михаил Ефремов заплакал, сидя в "клетке".
Московский Комсомолец вчера в 13:31
Финансы
Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
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Армия и оружие
Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США
Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО.
Piter.tv 08 июня в 08:09
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета вчера в 06:36
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05