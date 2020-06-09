Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.

Минфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице

Общество В Калининграде умер заразившийся коронавирусом врач детской больницы Хирург калининградской детской областной больницы Мелик Ростомян, у которого был выявлен коронавирус, скончался во вторник в Калининграде, сообщили журналистам в региональном правительстве.

Футбол РФС утвердил дату начала нового сезона РПЛ Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новые сроки футбольных сезонов — 2019/20 и 2020/21.

Авто Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов Представители McLaren идти по стопам своего ближайшего конкурента не собираются и моторы от Renault их устраивают, но вот в Великобритании, где базируется команда, сейчас карантин.

Происшествия В ульяновском СИЗО произошел бунт В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные.

Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.

Происшествия 50 адвокатов отказались защищать Ефремова По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать. 36