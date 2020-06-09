Экономика
ИзвестияМинфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице
Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.
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Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Шоу-бизнес
Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной
Экспресс газета 01:18
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Общество
В Калининграде умер заразившийся коронавирусом врач детской больницы
Хирург калининградской детской областной больницы Мелик Ростомян, у которого был выявлен коронавирус, скончался во вторник в Калининграде, сообщили журналистам в региональном правительстве.
РИА Новости 12:27
Путешествия
Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля
Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
Происшествия
Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу ДТП с участием отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария высказалась по поводу ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Mockva.ru вчера в 22:55
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Наука
Археологи смогли полностью изучить древний римский город без раскопок
Для нового исследования археологи обследовали 30,5 гектаров римского города, проехав по его останкам на квадроцикле с георадаром.
Популярная механика 05:42
Общество
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Технологии
В Steam бесплатно раздают игру в духе классического Crash Bandicoot
Российская газета 06:42
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com вчера в 08:52
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 04:07
Политика
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Известия 10:59
Футбол
РФС утвердил дату начала нового сезона РПЛ
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новые сроки футбольных сезонов — 2019/20 и 2020/21.
RT на русском 11:45
Технологии
«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений
«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily 07:33
Авто
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Представители McLaren идти по стопам своего ближайшего конкурента не собираются и моторы от Renault их устраивают, но вот в Великобритании, где базируется команда, сейчас карантин.
Car.ru 05:44
Происшествия
В ульяновском СИЗО произошел бунт
В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные.
Ульяновская правда 10:49
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.
РБК 01:22
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru 10:28
Космос
«Роскосмос» опроверг использование российских деталей на Crew Dragon
Пресс-служба "Роскосмоса" официально опровергла применение российских комплектующих в американском корабле Crew Dragon.
Ruposters.ru 09:05
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06