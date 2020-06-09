Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице

Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.
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Минфин перечислил дополнительные средства на пособия по безработице

Rambler News Service10:02

Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд на выплаты пособий по безработице

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Минфин перечислил Роструду из резервного фонда 56,2 млрд рублей на пособия безработным

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Минфин перечислил Роструду деньги на выплаты по безработице

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Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице

ТАСС10:02

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