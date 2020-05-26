с чего всё началось

Министерство отправило ПФР 222,1 млрд рублей. Из этих средств 197,2 млрд рублей пойдут на материальную поддержку семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, а 24,9 млрд рублей - на расширение программы помощи на детей до 3 лет. Россияне начнут получать деньги с 1 июня текущего года.

Минфин перечислил деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

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