Экономика
Газета.RuМинфин перечислил деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство отправило ПФР 222,1 млрд рублей. Из этих средств 197,2 млрд рублей пойдут на материальную поддержку семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, а 24,9 млрд рублей - на расширение программы помощи на детей до 3 лет. Россияне начнут получать деньги с 1 июня текущего года.
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с чего всё началось
«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению Правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми», — сообщается на сайте ведомства.Фонтанка.Ру26 мая в 10:23
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