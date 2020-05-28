Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства. Перечесиление завершено 26 мая. Деньги предназначены для наиболее пострадавших 56 регионов для компенсации снижения их доходов.
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Минфин выделил регионам 100 миллиардов рублей

Московский Комсомолец05:19

Минфин выделил 100 млрд рублей регионам

Коммерсантъ03:14

Минфин перечислил матпомощь регионам. Кому досталось больше всех

URA.Ru03:50

Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Вести.Ru04:56

Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости03:01

Минфин направил регионам 100 млрд руб. для компенсации снижения доходов

Rambler News Service02:41

Минфин РФ перечислил 100 млрд руб. дотаций 56 регионам с упавшими доходами

Интерфакс - Россия02:32
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Третья жена Успенского раскритиковала отношение писателя к семье

Globallookpress / Anatoly Lomokhov Третья жена детского писателя Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, рассказавшую о негативном отношении своего отца к семье и детям и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
РЕН ТВ вчера в 23:49
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Единоборства

Глава UFC отказал Макгрегору в титульном поединке

Функционер отказал Макгрегору в возможности стать соперником нигерийца. «Это не будет Макгрегор», — подчеркнул глава UFC.
Lenta.ru 05:28
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
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Политика

Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

Вести.Ru вчера в 18:36
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.
Pravda.Ru 04:53
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
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Кино

Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник»

Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года.
КМВ Новости 02:35
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Футбол

Продажа «Ньюкасла» может сорваться из-за связи саудитов с «пиратами»

Сделка по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) может сорваться.
Вестник Кавказа вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Пелагея подала в суд на развод с хоккеистом Телегиным

Известная российская певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
МИР 24 вчера в 05:19
Политика

США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД — переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы вчера в 19:08
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Спорт

Ралли-рейд «Шелковый путь» 2020 года отменен из-за коронавируса

Международный ралли-рейд "Шелковый путь" в 2020 году отменен из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте соревнований.
РИА Новости 05:23
Здоровье

В Свердловской области подтвердили ещё 268 случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки подтвердились 268 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 4 693 уральцев.
Областная газета 03:36
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Авто

Aston Martin начинает сборку легендарного DB5

Компания Aston Martin анонсировала начало сборки 25 культовых автомобилей Aston Martin DB5, которые выйдут в рамках лимитированного издания Goldfinger Continuation.
Car.ru 04:36
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Общество

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru вчера в 13:17
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Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Экономика

В России повысят накопительные пенсии

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.
Право.ру 26 мая в 07:54
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Происшествия

Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ

Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
Футбол

Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов объявил об уходе из екатеринбургского клуба.
Metaratings 05:24
Общество

Собственников квартир могут обязать соблюдать права соседей

Сегодня группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается1 возложить обязанность на собственника жилого или нежилого помещения в МКД по обеспечению соблюдения прав и законных интересов проживающих по соседству граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение.
Гарант вчера в 12:17
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд

По данным на 1 мая, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд. За месяц он сократился на $1,1 млрд (1,2%).
Известия вчера в 03:19
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
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Технологии

Xiaomi начала тестировать сеть 6G

Xiaomi начала предварительные тесты сети 6G.
Lenta.ru 03:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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