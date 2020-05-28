Экономика
Вести.RuМинфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей
Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства. Перечесиление завершено 26 мая. Деньги предназначены для наиболее пострадавших 56 регионов для компенсации снижения их доходов.
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Шоу-бизнес
Третья жена Успенского раскритиковала отношение писателя к семье
Globallookpress / Anatoly Lomokhov Третья жена детского писателя Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, рассказавшую о негативном отношении своего отца к семье и детям и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
РЕН ТВ вчера в 23:49
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Единоборства
Глава UFC отказал Макгрегору в титульном поединке
Функционер отказал Макгрегору в возможности стать соперником нигерийца. «Это не будет Макгрегор», — подчеркнул глава UFC.
Lenta.ru 05:28
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Политика
Российские пограничники отмечают профессиональный праздник
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.
Pravda.Ru 04:53
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Кино
Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник»
Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года.
КМВ Новости 02:35
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Футбол
Продажа «Ньюкасла» может сорваться из-за связи саудитов с «пиратами»
Сделка по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) может сорваться.
Вестник Кавказа вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Пелагея подала в суд на развод с хоккеистом Телегиным
Известная российская певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
МИР 24 вчера в 05:19
Политика
США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД — переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы вчера в 19:08
Спорт
Ралли-рейд «Шелковый путь» 2020 года отменен из-за коронавируса
Международный ралли-рейд "Шелковый путь" в 2020 году отменен из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте соревнований.
РИА Новости 05:23
Здоровье
В Свердловской области подтвердили ещё 268 случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки подтвердились 268 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 4 693 уральцев.
Областная газета 03:36
Авто
Aston Martin начинает сборку легендарного DB5
Компания Aston Martin анонсировала начало сборки 25 культовых автомобилей Aston Martin DB5, которые выйдут в рамках лимитированного издания Goldfinger Continuation.
Car.ru 04:36
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru вчера в 13:17
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Экономика
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.
Право.ру 26 мая в 07:54
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ
Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Защитник «Урала» Михаил Меркулов объявил об уходе из екатеринбургского клуба.
Metaratings 05:24
Общество
Собственников квартир могут обязать соблюдать права соседей
Сегодня группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается1 возложить обязанность на собственника жилого или нежилого помещения в МКД по обеспечению соблюдения прав и законных интересов проживающих по соседству граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение.
Гарант вчера в 12:17
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд
По данным на 1 мая, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд. За месяц он сократился на $1,1 млрд (1,2%).
Известия вчера в 03:19
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Технологии
Xiaomi начала тестировать сеть 6G
Xiaomi начала предварительные тесты сети 6G.
Lenta.ru 03:00