Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства. Перечесиление завершено 26 мая. Деньги предназначены для наиболее пострадавших 56 регионов для компенсации снижения их доходов.
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Минфин выделил регионам 100 миллиардов рублей

Московский Комсомолец05:19

Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Вести.Ru04:56

Минфин РФ перечислил 100 млрд руб. дотаций 56 регионам с упавшими доходами

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РИА Новости03:01

Минфин направил регионам 100 млрд руб. для компенсации снижения доходов

Rambler News Service02:41

Минфин перечислил матпомощь регионам. Кому досталось больше всех

URA.Ru03:50
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Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

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Происшествия

Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции

1. Миннеаполис бунтует несколько дней Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Установили вред электронных сигарет для здоровья полости рта

Специалисты-пародонтологи из Университета штата Огайо (США) обнаружили глицерин из электронных сигарет спровоцировал рост биопленок во рту.
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Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
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Песков объяснил нежелание россиян верить в коронавирус

Сегодня, 28 мая, недавно вылечившийся от COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание россиян верить в опасность коронавируса можно объяснить неделанием оглянуться вокруг себя и быть более внимательными к информации.
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Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
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Общество

Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии

Работа кинотеатров в России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может возобновиться в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.
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Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
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Игры

В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
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Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
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Футбол

Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры

37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры.
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Трамп намерен подписать указ о регулировании социальных сетей

Как стало известно СМИ, президент США Дональд Трамп подпишет указ, который касается деятельности социальных сетей.
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Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550

Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
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Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тестирование москвичей на антитела к коронавируса COVID-19 показало, что до 14% жителей столицы имеют иммунитет к инфекции.
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Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
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