Экономика
Вести.RuМинфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей
Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства. Перечесиление завершено 26 мая. Деньги предназначены для наиболее пострадавших 56 регионов для компенсации снижения их доходов.
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Общество
Власти Москвы сообщили о неготовности отменить пропуска
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 10:49
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
По подозрению в убийстве ребенка задержан 16-летний подросток - он признал вину, рассказали в региональном управлении СК РФ.
Российская газета 04:33
Происшествия
Участников секты «Граждане СССР» задержали в Северной Осетии
Правоохранители в Северной Осетии разоблачили мошенников, которые предлагали приобрести удостоверение гражданина СССР и пользоваться устаревшими льготами.
Политика Сегодня 04:50
Игры
Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»
Игромания.ру 10:51
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Футбол
Глава РФС поблагодарил кабмин за поддержку возобновления РПЛ
"Хотел бы поблагодарить правительство и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России", - цитирует Дюкова РИА "Новости".
Газета.Ru 11:24
Общество
Великобритания возглавила рейтинг смертности в мире от коронавируса
Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру 09:18
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Происшествия
Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
1. Миннеаполис бунтует несколько дней Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда.
Lenta.ru 09:54
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Наука
Установили вред электронных сигарет для здоровья полости рта
Специалисты-пародонтологи из Университета штата Огайо (США) обнаружили глицерин из электронных сигарет спровоцировал рост биопленок во рту.
МедиаПоток 10:59
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на European Space Agency, магнитное поле быстро ослабевает на территории Африка – Южная Америка.
ToDay News Ufa 25 мая в 15:51
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Общество
Песков объяснил нежелание россиян верить в коронавирус
Сегодня, 28 мая, недавно вылечившийся от COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание россиян верить в опасность коронавируса можно объяснить неделанием оглянуться вокруг себя и быть более внимательными к информации.
RuNews24.ru 07:02
Общество
Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток
Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Общество
Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии
Работа кинотеатров в России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может возобновиться в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.
РБК 04:39
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Футбол
Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры
37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры.
Life.ru 06:41
Политика
Трамп намерен подписать указ о регулировании социальных сетей
Как стало известно СМИ, президент США Дональд Трамп подпишет указ, который касается деятельности социальных сетей.
Наша версия 06:04
Гаджеты
Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
Путешествия
В Японии начнут платить туристам за посещение страны
Московский Комсомолец 03:30
Общество
Собянин: антитела к коронавирусу имеют 14% москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тестирование москвичей на антитела к коронавируса COVID-19 показало, что до 14% жителей столицы имеют иммунитет к инфекции.
Московский Комсомолец 11:34
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15