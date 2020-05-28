Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства. Перечесиление завершено 26 мая. Деньги предназначены для наиболее пострадавших 56 регионов для компенсации снижения их доходов.

Происшествия Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки По подозрению в убийстве ребенка задержан 16-летний подросток - он признал вину, рассказали в региональном управлении СК РФ. 149

Футбол Глава РФС поблагодарил кабмин за поддержку возобновления РПЛ "Хотел бы поблагодарить правительство и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России", - цитирует Дюкова РИА "Новости".

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 3,1K

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на European Space Agency, магнитное поле быстро ослабевает на территории Африка – Южная Америка. 11

Общество Песков объяснил нежелание россиян верить в коронавирус Сегодня, 28 мая, недавно вылечившийся от COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание россиян верить в опасность коронавируса можно объяснить неделанием оглянуться вокруг себя и быть более внимательными к информации. 698

Общество Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс». 910

Общество Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы. 52

Общество Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии Работа кинотеатров в России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может возобновиться в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона. 403

Игры В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5 Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее. 1

Биатлон Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России. 1

Гаджеты Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550 Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550. 1

Общество Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов. 572

Общество Собянин: антитела к коронавирусу имеют 14% москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тестирование москвичей на антитела к коронавируса COVID-19 показало, что до 14% жителей столицы имеют иммунитет к инфекции.