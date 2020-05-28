Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства. Перечесиление завершено 26 мая. Деньги предназначены для наиболее пострадавших 56 регионов для компенсации снижения их доходов.
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Минфин выделил регионам 100 миллиардов рублей

Московский Комсомолец05:19

Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Вести.Ru04:56

Минфин направил регионам 100 млрд руб. для компенсации снижения доходов

Rambler News Service02:41

Минфин выделил 100 млрд рублей регионам

Коммерсантъ03:14

Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости03:01

Минфин перечислил матпомощь регионам. Кому досталось больше всех

URA.Ru03:50

Минфин РФ перечислил 100 млрд руб. дотаций 56 регионам с упавшими доходами

Интерфакс - Россия02:32
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
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Общество

Власти Петербурга с 1 июня смягчат режим ограничений

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима ограничений, введенного для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
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Общество

Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова стала матерью в седьмой раз.
PenzaNews 13:10
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Политика

В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
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Политика

Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
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Армия и оружие

Атомный ракетоносец «Князь Владимир» передали флоту

В Северодвинске на предприятии Севмаш представители ВМФ подписали приемный акт атомной подлодки стратегического назначения "Князь Владимир".
Российская газета 11:36
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Здоровье

Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием

Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 10:30
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
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Общество

Власти РФ распорядились создать особую экономическую зону «Саратов»

Саратов, 28 мая 2020, 18:59 — REGNUM Постановление о создании в Саратовской области особой экономической зоны подписал 28 мая российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 11:59
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Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

Lenta.ru 12:48
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Экономика

Губернатора Радаева попросили помочь бюджету Саратова

Городские депутаты предложили в обращении губернатору софинансирование из федеральной казны на оплату времени простоя сотрудников пострадавших предприятий - не менее 2/3 фонда оплаты труда на срок, пока действуют ограничения.
КП - Саратов 12:57
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Общество

В Подмосковье открываются парки

Газета.Ru 12:26
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Общество

Власти Москвы объяснили правила пропусков с 1 июня

Как уже писала "РГ", непродовольственные магазины открываются в городе с 1 июня.
Российская газета 07:14
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Авто

BMW представила обновленную BMW 5-Series

Обновленная BMW 5-Series, чью внешность «Автоновости дня» раскрыли еще месяц назад, представлена официально.
Автоновости дня вчера в 01:27
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Кино

Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу

Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
REGNUM 25 мая в 21:38
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Происшествия

В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий

Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
РИА Новости 12:20
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
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Футбол

«Спартак» показал фотографии с тренировки в Тарасовке

В паузах между забегами игроки выполняли силовые упражнения. Фотографии с тренировки опубликованы на официальном сайте «Спартака».
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
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Футбол

Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, утверждает журналист Пьетро Бальцано в своём «твиттере».
Чемпионат 10:50
Общество

Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток

Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
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Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
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Гаджеты

AMD переносит Zen 3 на 2021 год

Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
Astera 10:22
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