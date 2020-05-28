Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства. Перечесиление завершено 26 мая. Деньги предназначены для наиболее пострадавших 56 регионов для компенсации снижения их доходов.
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Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости03:01

Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

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Минфин перечислил матпомощь регионам. Кому досталось больше всех

URA.Ru03:50

Минфин выделил 100 млрд рублей регионам

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Минфин выделил регионам 100 миллиардов рублей

Московский Комсомолец05:19

Минфин направил регионам 100 млрд руб. для компенсации снижения доходов

Rambler News Service02:41

Минфин РФ перечислил 100 млрд руб. дотаций 56 регионам с упавшими доходами

Интерфакс - Россия02:32
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

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Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы

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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту столицы, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку.
РБК 10:23
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В МИДе назвали «порочной практикой» санкции США в отношении Ирана

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Общество

Попова надеется на получение вакцины до второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется на получение вакцины против коронавируса до возможной второй волны заболевания.
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Чемпион мира Реми обвинил «Сочи» в невыплате зарплаты

Хавбек "Сочи", чемпионат мира в составе национальной команды Франции Адиль Рами хочет покинуть клуб.
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В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
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Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм

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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах

Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 57 инфицированных.
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Политика

Меркель назвала условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru вчера в 19:18
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Андерсон Силва вызвал на бой Конора Макгрегора

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Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
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Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
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У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
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Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
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Елена Воробей продает квартиру в Черногории

Елена с горечью и сожалением рассказала, что вынуждена выставить на продажу свою квартиру возле моря в Черногории.
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В Москве задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы»

В Москве у здания ГУ МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, он проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщается на сайте издания.
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Общество

Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины

Немерюк уточнил, что с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте.
Газета.Ru 08:19
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Эксперты обвинили Саудовскую Аравию в обрушении цен на нефть

Если не брать в расчет действия Саудовской Аравии, которые направлены на дестабилизацию рынка, то в целом спрос немножко восстанавливается, поскольку во многих странах смягчаются карантинные меры, — говорит эксперт.
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Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11

Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
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Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Microsoft в случае Xbox Series X намерена повышать не только качество картинки у таких исключительных проектов, но и кадровую частоту — где-то до 60 FPS, а где-то и до 120 кадров.
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Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Мария Миронова впервые показала подросшего сына от молодого мужа

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Общество

Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

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