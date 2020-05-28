Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства. Перечесиление завершено 26 мая. Деньги предназначены для наиболее пострадавших 56 регионов для компенсации снижения их доходов.
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Минфин выделил регионам 100 миллиардов рублей

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РИА Новости03:01

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Rambler News Service02:41

Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Вести.Ru04:56
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В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
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Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден

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