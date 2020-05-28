Экономика

Piter.tvPiter.tvМинфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Министерство финансов России перечислило регионам 100 миллиардов рублей. Речь идёт о субъектах, чьи доходы упали из-за пандемии COVID-19. В список получателей помощи попали 56 регионов.
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Минфин РФ перечислил 100 млрд руб. дотаций 56 регионам с упавшими доходами

Интерфакс - Россия02:32

Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Вести.Ru04:56

Минфин перечислил матпомощь регионам. Кому досталось больше всех

URA.Ru03:50

Минфин выделил 100 млрд рублей регионам

Коммерсантъ03:14

Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости03:01

Минфин направил регионам 100 млрд руб. для компенсации снижения доходов

Rambler News Service02:41

Минфин выделил регионам 100 миллиардов рублей

Московский Комсомолец05:19
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
Общество

Названо условие для открытия парикмахерских в Москве

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назвал условия для открытия парикмахерских и других предприятий.
Газета.Ru 08:24
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 26 мая в 16:42
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Политика

Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ

ТАСС 06:13
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Политика

Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию

Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
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Общество

Абхазия продлит закрытие границ из-за коронавируса до 15 июня

Абхазия продлит действие ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе закрытие границ, до 15 июня.
Известия 07:28
Космос

NASA открыло секрет пользы окаменелостей Марса для колонистов

Уфологи заинтересовались фотографиями на сайте NASA. Представители альтернативной науки считают, жизнь на Марсе была.
HotGeo вчера в 10:14
Здоровье

В Минздраве рассказали об осложнениях у беременных с коронавирусом

«У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания», — заявили в Минздраве.
RT на русском 07:28
Общество

Летний отдых детей Петербурга начнется не позже 1 июля

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 15:36 — REGNUM Если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, организованный летний отдых для петербургских детей начнется 1 июля.
REGNUM 08:36
Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Авто

Nissan уводит из России автомобили Datsun

Nissan снимет с российского рынка автомобили под брендом Datsun, сообщила компания.
Ведомости 07:29
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Происшествия

Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне

Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.
Сахалин.Инфо 08:16
Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
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Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
740
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Религия

Вознесение Господне празднуют сегодня православные

НИА-Томск вчера в 21:58
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Политика

МИД Украины заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР

После госпереворота на Украине жители Донбасса не признали новую власть, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), переименовав ее в 2018 году в операцию объединенных сил (ООС).
Известия вчера в 15:08
1,4K
Экономика

Российские мегапроекты захотели отдать одной компании

Сразу несколько крупных мегапроектов, подразумевающих строительство федеральных трасс, без конкурса могут уйти к одной компании.
Lenta.ru 08:06
Происшествия

У фигурантки дела «Нового величия» заподозрили коронавирус

Люблинский суд Москвы в очередной раз не смог начать прения сторон по громкому делу семерых участников «Нового величия».
BFM.ru 07:43
Общество

Верховный суд разъяснил вопросы о прекращении обязательств

Верховный суд (ВС) России подготовил проект постановления пленума, касающийся вопросов прекращения гражданско-правовых обязательств.
Коммерсантъ 08:25
Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Происшествия

Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

Интерфакс 07:44
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика

Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
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Происшествия

Пятеро полицейских из УЭБ арестованы в Твери

Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении четырех сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и одного сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по г. Твери.
Афанасий-бизнес 08:00
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