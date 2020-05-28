Экономика
Piter.tvМинфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей
Министерство финансов России перечислило регионам 100 миллиардов рублей. Речь идёт о субъектах, чьи доходы упали из-за пандемии COVID-19. В список получателей помощи попали 56 регионов.
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Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Названо условие для открытия парикмахерских в Москве
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назвал условия для открытия парикмахерских и других предприятий.
Газета.Ru 08:24
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 26 мая в 16:42
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Общество
Абхазия продлит закрытие границ из-за коронавируса до 15 июня
Абхазия продлит действие ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе закрытие границ, до 15 июня.
Известия 07:28
Космос
NASA открыло секрет пользы окаменелостей Марса для колонистов
Уфологи заинтересовались фотографиями на сайте NASA. Представители альтернативной науки считают, жизнь на Марсе была.
HotGeo вчера в 10:14
Здоровье
В Минздраве рассказали об осложнениях у беременных с коронавирусом
«У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания», — заявили в Минздраве.
RT на русском 07:28
Общество
Летний отдых детей Петербурга начнется не позже 1 июля
Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 15:36 — REGNUM Если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, организованный летний отдых для петербургских детей начнется 1 июля.
REGNUM 08:36
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Авто
Nissan уводит из России автомобили Datsun
Nissan снимет с российского рынка автомобили под брендом Datsun, сообщила компания.
Ведомости 07:29
Происшествия
Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне
Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.
Сахалин.Инфо 08:16
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Религия
Вознесение Господне празднуют сегодня православные
НИА-Томск вчера в 21:58
Политика
МИД Украины заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР
После госпереворота на Украине жители Донбасса не признали новую власть, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), переименовав ее в 2018 году в операцию объединенных сил (ООС).
Известия вчера в 15:08
Экономика
Российские мегапроекты захотели отдать одной компании
Сразу несколько крупных мегапроектов, подразумевающих строительство федеральных трасс, без конкурса могут уйти к одной компании.
Lenta.ru 08:06
Происшествия
У фигурантки дела «Нового величия» заподозрили коронавирус
Люблинский суд Москвы в очередной раз не смог начать прения сторон по громкому делу семерых участников «Нового величия».
BFM.ru 07:43
Общество
Верховный суд разъяснил вопросы о прекращении обязательств
Верховный суд (ВС) России подготовил проект постановления пленума, касающийся вопросов прекращения гражданско-правовых обязательств.
Коммерсантъ 08:25
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Происшествия
Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте
Интерфакс 07:44
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика
Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Происшествия
Пятеро полицейских из УЭБ арестованы в Твери
Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении четырех сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и одного сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по г. Твери.
Афанасий-бизнес 08:00