Москва, 28 мая 2020, 12:22 — REGNUM Министерство финансов России перечислило 56 регионам средства, компенсирующие снижение их доходов. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба Минфина. По распоряжению правительства регионам перечислены 100 млрд рублей.

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