Экономика
REGNUMМинфин перечислил регионам России дотации на 100 млрд рублей
Москва, 28 мая 2020, 12:22 — REGNUM Министерство финансов России перечислило 56 регионам средства, компенсирующие снижение их доходов. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба Минфина. По распоряжению правительства регионам перечислены 100 млрд рублей.
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Петербургский дневник вчера в 16:33
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Когнитивные нейробиологи из Китайского университета Гонконга узнали, что носители кантонского языка имеют особенное развитие гена ASPM, и они лучше воспринимают лексические тона – тонкие изменения уровня тона, определяющие значение слова.
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В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»
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Американцы митингуют против полицейского произвола
Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
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Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
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