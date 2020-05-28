Москва, 28 мая 2020, 12:22 — REGNUM Министерство финансов России перечислило 56 регионам средства, компенсирующие снижение их доходов. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба Минфина. По распоряжению правительства регионам перечислены 100 млрд рублей.

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Общество Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.

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