Экономика

REGNUMREGNUMМинфин перечислил регионам России дотации на 100 млрд рублей

Москва, 28 мая 2020, 12:22 — REGNUM Министерство финансов России перечислило 56 регионам средства, компенсирующие снижение их доходов. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба Минфина. По распоряжению правительства регионам перечислены 100 млрд рублей.
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Минфин выделил 100 млрд рублей регионам

Коммерсантъ03:14

Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Вести.Ru04:56

Минфин перечислил матпомощь регионам. Кому досталось больше всех

URA.Ru03:50

Минфин выделил регионам 100 миллиардов рублей

Московский Комсомолец05:19

Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости03:01

Минфин направил регионам 100 млрд руб. для компенсации снижения доходов

Rambler News Service02:41

Минфин РФ перечислил 100 млрд руб. дотаций 56 регионам с упавшими доходами

Интерфакс - Россия02:32
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
Общество

В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО.
Российская газета 26 мая в 10:29
5
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,6K
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
13
Здоровье

До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
Kursk.com вчера в 11:25
9
Политика

Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

Вести.Ru вчера в 18:36
1
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4,1K
Экономика

Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
1
Политика

МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована

Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
8
Общество

С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ вчера в 08:58
2,1K
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Речь идет о его возвращении к роли Кларка Кента, являющегося Суперменом. Об этом сообщается в издании Deadline.
iReactor 05:19
1
Происшествия

В Петербурге увеличили суточное число тестов на коронавирус

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 10:20 — REGNUM В Петербурге вновь нарастили ежедневное количество тестов на коронавирус.
REGNUM 03:20
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
44
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
1,2K
Авто

Бренд Datsun уходит с российского рынка

Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
12
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
288
Общество

Мишустин объявил о ежемесячных выплатах волонтерам-опекунам

Волонтеры и сотрудники социально-ориентированных НКО, которые в условиях режима самоизоляции стали опекунами инвалидов, пожилых людей и детей-сирот, будут ежемесячно получать выплату в размере более 12 тыс. руб. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передавал телеканал "Россия-24".
Rambler News Service 05:41
Авто

Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России на 50% в июне

Объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на территории России могут снизиться вдвое в течение июня по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, считает глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.
iReactor 03:11
26
Шоу-бизнес

Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты

Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru вчера в 05:55
3
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
148
Общество

С зарплат россиян захотели взимать новый взнос

В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
Авто

В России появились мощные кроссоверы Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63

Российские дилеры Mercedes-Benz начали принимать заказы на самые мощные AMG-версии вседорожников с индексом «63»: GLE 63S, GLE 63S Coupe и GLS 63.
110km.ru 26 мая в 17:01
4
Политика

Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу мэрии Москвы разрешить горожанам гулять по подомовому графику.
Lenta.ru 05:51
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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