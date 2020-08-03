Экономика
Российская газетаМинфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.
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Бурятия получила почти 1,3 млрд рублей дотаций в связи с коронавирусом
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 06:52
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Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
Происшествия
Частный мотодельтаплан разбился в Подмосковье
"В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан", - сказали в МЧС. Отмечается, что один человек погиб, еще один человек пострадал.
Газета.Ru 08:08
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика
Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Здоровье
Врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний
Тиннитус, как на самом деле называется шум в ушах, может являться последствием черепно-мозговой травмы или сигналом куда более серьезного заболевания — опухоли шеи и головного мозга.
TV BRICS 05:21
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Лос-Анджелесе
Четыре человека пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе, состояние двоих оценивается как критическое.
Газета.Ru 07:50
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
Общество
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
Армия и оружие
Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru 06:08
Здоровье
В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса
Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
SamRU.ru 02:19
Общество
В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом
Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование населения на наличие антител.
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Технологии
Virgin Galactic начала разработку гражданского сверхзвукового самолета
Компании уже подписали меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что новый самолет будет вмещать на борт до 19 пассажиров.
Evo-rus.com 07:14
Здоровье
Алексей Дюмин вручил тульским медикам новые автомобили
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал медработникам региона новые автомобили.
Тульские Известия 07:16
Авто
Zagato IsoRivolta GTZ дебютирует в октябре
Новый Zagato IsoRivolta GTZ сочетает в себе великолепный дизайн и мощность от Corvette.
SpeedMe 04:17
Авто
Самый дешевый электромобиль выходит на рынок в США
Первая модель получит ценник в 13 тысяч долларов и станет самым дешевым электрокаром в США, пока купить такие авто можно будет только в Техасе.
ИнфоСМИ 07:26
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Армия и оружие
ООН считает, что КНДР продолжает разработку ядерного оружия
Эксперты полагают, что в этой стране ядерные устройства небольших размеров могли разработать за последние 6 испытаний.
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Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфакс 07:57
Общество
Власти Москвы опровергли сообщения об утечке данных избирателей
«С начала 2020 года утечек данных из информационных систем правительства Москвы не происходило», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 07:52
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
Накануне УАЗ показал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", как мог бы выглядеть легендарный внедорожник новой генерации.
Новые автомобили 07:46
Происшествия
В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18