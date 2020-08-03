Экономика
Российская газетаМинфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.
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Бурятия получила почти 1,3 млрд рублей дотаций в связи с коронавирусом
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 06:52
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Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК вчера в 14:26
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Культура
Первый Little Big, Борис Моисеев, Майкл Джексон в Москве: чем жил российский шоубиз в 1993 году
Lenta.ru вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Общество
Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»
Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41
Общество
В Московской области ужесточили контроль масочного режима
В транспорте Московской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима.
RT на русском 08:00
Футбол
«Химки» и тренер Юран расторгли контракт по обоюдному согласию
Как сообщает пресс-служба "Химок" расторжение контракта с Сергеем Юраном произошло по обоюдному согласию.
Вести.Ru 05:41
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии приватизации земли
Белоруссия не пойдет на приватизацию сельскохозяйственных земель, 4 августа заявил президент страны Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту.
ИА Красная Весна 06:52
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском вчера в 06:46
Происшествия
Суд оправдал таксиста по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней
Зюзинский районный суд оправдал водителя такси, которого заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней.
РБК 07:59
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Экономика
Оценены потери России от закрытия границ
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о потерях России в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса и отсутствия потока иностранных туристов.
Lenta.ru 05:45
Общество
В Свердловской области зафиксирован случай COVID-19, привезенный с юга
Роспотребнадзор зафиксировал первый случай заражения коронавирусом, привезенный в регион с курорта, после снятия ограничений.
Екатеринбург Онлайн 07:55
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
Омск вошел в рейтинг городов, где женщины чаще всего домогаются мужчин
Омск занял 11-е место в рейтинге российских городов, в которых мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин.
Новый Омск 02:36
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
Известия 05:03
Общество
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
Общество
Доходы главы Липецкой области упали на 150 млн рублей в 2019 году
Декларируемый доход губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в 2019 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 150 млн рублей и составил почти 45 млн рублей.
ТАСС 07:56
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Авто
Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей
По данным агентства "Автостат", в период с января по июнь 2020 года средневзвешенная стоимость нового авто в РФ поднялась до отметки 1676000 руб. Таким образом, средняя цена увеличилась на 138 тыс. рублей или 8,9% по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2019-м.
Новые автомобили 04:37
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24