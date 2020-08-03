Экономика

Коммерсантъ ЯрославльКоммерсантъ ЯрославльЯрославская область получила дотацию в размере более 600 млн рублей

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в июне 2020 года, в рамках первого транша, Ярославская область уже получила дотацию из федерального бюджета в размере 718,2 млн руб. В сообщении отмечается, что средства направлены в регионы, где налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года были ниже поступлений за 2019 год.
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