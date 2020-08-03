Экономика
Коммерсантъ ЯрославльЯрославская область получила дотацию в размере более 600 млн рублей
Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в июне 2020 года, в рамках первого транша, Ярославская область уже получила дотацию из федерального бюджета в размере 718,2 млн руб. В сообщении отмечается, что средства направлены в регионы, где налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года были ниже поступлений за 2019 год.
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Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
Общество
ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
Происшествия
Тела шестерых погибших обнаружены на месте взрыва в Бейруте
По меньшей мере шесть человек стали жертвами мощнейшего взрыва в Бейруте. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
РЕН ТВ 12:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала снимок топлес и взбудоражила подписчиков
На снимке артистка запечатлена сидя на балконе виллы, из одежды на ней только крошечные трусики.
Privet-Rostov.ru 02:38
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Политика
Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна 12:22
Кино
За неделю до российской премьеры триллер «Неистовый» с хорошими результатами возглавил кинопрокатные чарты 10 стран
За неделю до российской премьеры на 19 территориях международного проката дебютировал триллер «Неистовый».
Кинобизнес сегодня 10:23
Экономика
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru 13:44
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Здоровье
Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов 12:31
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Футбол
Губернатор Самарской области сменил руководство «Крыльев Советов»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и спортивный директор клуба Геннадий Голубин отправлены в отставку.
RT на русском 14:30
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Технологии
В Apple ответили на слухи о планах купить TikTok
В американской компании Apple прокомментировали появившуюся в сети информацию о планах покупки китайского приложения TikTok.
Газета.Ru 14:33
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Политика
В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников
Призыву на срочные 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
Военное обозрение 03:41
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51