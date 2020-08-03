Экономика
Российская газетаМинфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.
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Бурятия получила почти 1,3 млрд рублей дотаций в связи с коронавирусом
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 06:52
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Происшествия
Не менее шести человек погибли в результате взрыва в бейрутском порту
Российская газета 13:05
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Финансы
Максимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58%
Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%.
REGNUM 12:49
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром.
The Penza Post 03:17
Фигурное катание
ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона
Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, сообщает агентство Kyodo.
Газета.Ru 03:31
Происшествия
В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе
Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском вчера в 12:51
Общество
ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
Общество
В пяти регионах России зафиксировано повышенное облучение радоном
При попадании радона в легкие человека, радиоактивное излучение может повредить клетки и повысить вероятность развития онкологических заболеваний.
Новые Известия 02:56
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
По данным журналистов, проводивших расследование, удалось подтвердить уже 102 случая, когда дети или другие родственники чиновников получили бюджетное место в вузе по целевой программе от ведомств, возглавляемых этими же чиновниками.
Цензуры.Нет 02:41
Армия и оружие
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Коммерсантъ 13:38
Политика
Китай считает политическим давлением требование США о продаже TikTok
Как сообщало ИА REGNUM, глава США ранее потребовал, чтобы китайская соцсеть TikTok до 15 сентября была продана одной из американских компаний.
REGNUM 07:21
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Здоровье
Вирусологи предупредили о всплеске случаев коронавируса после отпусков
Отпускники контактируют, будут происходить заражения, а затем эти люди поедут домой.
Известия Мордовии 13:00
Путешествия
Спрос россиян на туры в Турцию притормозили сложные правила въезда
Всему виной, по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, сложные правила въезда в страну из-за коронавируса.
Известия 08:37
Политика
Лукашенко заявил о цели задержанных в Белоруссии россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание группы россиян в Минске.
РЕН ТВ 06:29
Происшествия
В китайском Шэньяне молния попала в небоскрёб
В Китае жители одного из крупнейших городов страны Шэньяна сняли момент удара молнии в небоскреб, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:41
Путешествия
Открытие российско-абхазской границы привело к взрывному потоку туристов
Стремительное открытие границ между Абхазией и Россией после ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, привело к огромному потоку туристов и неразберихе, 4 августа пишет TourDom.ru.
ИА Красная Весна 03:34
Армия и оружие
Партия танков Т-80БВМ поступила в Западный военный округ
Партия прошедших модернизацию основных боевых танков Т-80БВМ поступила в подразделение 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской области.
ANNA-News 02 августа в 10:13
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Общество
Более 300 выпускников Кубани получили по 100 баллов за ЕГЭ
Южный Федеральный 12:56
Общество
Пополнять анонимные электронные кошельки наличными запретили в России
Как пояснили в Сбербанке, под анонимными кошельками понимаются также транспортные проекты, сервисы оплаты школьного питания.
EastRussia вчера в 00:24
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09