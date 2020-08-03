Экономика
Российская газетаМинфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.
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Бурятия получила почти 1,3 млрд рублей дотаций в связи с коронавирусом
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 06:52
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Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru вчера в 11:58
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В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
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На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
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Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
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Apple сделала новые iMac «самыми мощными в истории»
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Медведев подтвердил желание Кузяева играть в Европе
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Далер Кузяев может сменить клуб.
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