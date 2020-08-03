Экономика
Российская газетаМинфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.
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Бурятия получила почти 1,3 млрд рублей дотаций в связи с коронавирусом
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 06:52
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Общество
В Тульской области 65 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
Тула, 4 августа 2020, 13:51 — REGNUM 65 участников Единого государственного экзамена в Тульской области сумели набрать 100 баллов, об этом сообщили 4 августа в управлении пресс-службы правительства региона.
REGNUM 06:51
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Происшествия
Стали известны обстоятельства мощного взрыва в порту Бейрута
Взрыв хранящегося на складе в порту Бейрута груза с 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры произошел во время сварочных работ, сообщил ливанский телеканал LBC international.
Взгляд.ру 17:16
Политика
Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Футбол
«Локомотив» подпишет контракт с соотечественником тренера Николича
Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим защитником итальянской "Перуджи" Слободаном Райковичем.
Газета.Ru 14:44
Армия и оружие
МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Москва, 4 августа 2020, 18:21 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 перехватил иностранный самолёт-разведчик над нейтральными водами Баренцева моря.
REGNUM 11:21
Происшествия
Очевидец рассказал о последствиях взрыва в Бейруте
Губернатор Бейрутского округа Маруан Абуд сравнил последствия ЧП с результатом ядерной бомбардировки японских городов.
Дни.ру 13:52
Происшествия
В Петербурге нашли мертвым 22-летнего ЛГБТ-блогера из Таджикистана
В Санкт-Петербурге во вторник был обнаружен мертвым 22-летний TikTok-блогер из Таджикистана.
Что происходит 15:53
Футбол
Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России
39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.
Чемпионат 16:17
Общество
Милонов предложил отправить российских спасателей в Бейрут для помощи
Именно поэтому Милонов считает просто необходимым оказать помощь Ливии со стороны России.
Слово и Дело 16:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм.
КМВ Новости 04:19
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском 09:45
Политика
Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ для российских туристов и обвинил черногорскую власть в неуважении.
ТАСС 16:43
Футбол
Глушаков объявил об уходе из ФК «Ахмат»
Российский футболист Денис Глушаков объявил об уходе из грозненского футбольного клуба «Ахмат».
Известия 17:23
Здоровье
Онколог опроверг рост заболеваний из-за массовых КТ
Роста радиационно-индуцированных заболеваний от облучения из-за массовых компьютерных томографий (КТ), которые используют для диагностики последствий влияния на организм коронавирусной инфекции, не стоит ожидать.
Известия вчера в 07:48
Общество
Власти Ливана сообщают о быстром росте числа погибших после мощных взрывов в Бейруте
Взрыв в порту Бейрута оказался такой силы, что нанес колоссальный ущерб, повредив или уничтожив здания на расстоянии нескольких километров, а его отголоски слышали даже на Кипре, в 250 километрах.
Эхо Москвы 17:05
Армия и оружие
США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных
Глава Пентагона добавил, что на данный момент на территории Польши на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военнослужащих Соединенных Штатов.
Военное дело 02:10
Политика
США призвали возобновить работу Национальной нефтяной корпорации Ливии
Соединенные Штаты призывают возобновить работу Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии, а также предпринять меры для демилитаризации обстановки в стране.
ТАСС 15:54
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
Экономика
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъ 12:42
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Здоровье
В Ростовской области рассказали о причинах массовых увольнений врачей
В Ростовской области заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Георгий Медведев рассказал о причинах массовых увольнений врачей, сообщают региональные издания.
Южный Федеральный 12:42
Авто
Средняя цена на автомобили в России выросла на 138 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 13:06
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Театры
МХАТ имени Горького откроет новый сезон 17 сентября
Московский художественный академический театр имени Горького откроет сезон 17 сентября.
RuNews24.ru 02:20