По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 1,8K

Общество Россияне назвали причины увольнения с работы В варианте "другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.

Авто Volkswagen отзывает в РФ 57 автомобилей для утилизации По условиям проводимой сервисной акции российское представительство Volkswagen предложит собственникам транспортных средств, попадающих под отзыв, выкупить авто с целью последующей утилизации. 25

Здоровье Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини». 1

Технологии Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля. 36

Общество С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М» По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

Шоу-бизнес Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения. 40

Технологии Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука Важным условием является бережное использование жесткого диска. Также нельзя ронять ноутбук и перегревать его, отметили в Роскачестве. 24

Общество МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».

Интернет Google объявил о закрытии Play Music в октябре Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.

Единоборства Младший Емельяненко остался должен Чечне Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.

Происшествия Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах Представители армии Ливана утверждают, что взрыв произошел в той части порта, куда годами свозили конфискованные взрывчатые вещества.