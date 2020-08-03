Экономика
Российская газетаМинфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.
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Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
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Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news 20:35
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Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
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Россияне назвали причины увольнения с работы
В варианте "другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
РИА Новости 20:12
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
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Volkswagen отзывает в РФ 57 автомобилей для утилизации
По условиям проводимой сервисной акции российское представительство Volkswagen предложит собственникам транспортных средств, попадающих под отзыв, выкупить авто с целью последующей утилизации.
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Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 08:24
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
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Вылечился от COVID-19 за весь период 7361 пациент, в том числе 13 человек за истекшие 24 часа.
Evo-rus.com вчера в 06:22
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Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости 20:04
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
Технологии
Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука
Важным условием является бережное использование жесткого диска. Также нельзя ронять ноутбук и перегревать его, отметили в Роскачестве.
iReactor 06:48
Общество
МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей
МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».
Коммерсантъ вчера в 18:13
Игры
Выход GTA V для Xbox и PlayStation планируется в 2021 году
Студия Take-Two анонсировала выход игры GTA V для консолей Xbox 10 серии, а также PlayStation V во втором полугодии следующего года.
Discover24 03:53
Интернет
Google объявил о закрытии Play Music в октябре
Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна 17:29
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
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Политика
ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily 12:29
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Младший Емельяненко остался должен Чечне
Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.
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Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах
Представители армии Ливана утверждают, что взрыв произошел в той части порта, куда годами свозили конфискованные взрывчатые вещества.
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В ДГУ создадут лабораторию наноматериалов для энергетики и экологии
Создание лаборатории наноматериалов для энергетики и экологии, в которую войдут ученые из разных стран мира запланировано в ДГУ.
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Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23