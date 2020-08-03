Экономика
Российская газетаМинфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.
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Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50
Число жертв взрыва в ливанском Бейруте возросло до 50. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает ТАСС.
Lenta.ru 15:41
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news 19:32
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК 20:57
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
Общество
Минздрав планирует начать вакцинацию россиян от коронавируса в октябре
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 1 августа, что активная вакцинация россиян начнется в октябре 2020 года.
Дагестанская правда вчера в 08:51
Экономика
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru 13:44
Политика
Трамп назвал стену на границе с Мексикой защитой от коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что частично построенная стена на границе с Мексикой помогает предотвращать новые случаи заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 21:02
Транспорт
Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси
Российская газета 21:44
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:04
Общество
Итальянский ресторатор предложил запретить Гавайскую пиццу
Российская газета 20:50
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:48
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Общество
В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян
Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями.
Телеканал Санкт-Петербург 09:42
Происшествия
Глава фирмы в Якутии отправится в колонию за растрату около 100 млн рублей дольщиков
Суд в Якутии приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии главу строительной компании за хищение около 100 млн рублей при возведении дома долевого строительства.
ТАСС 21:30
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
В настоящее время прокуратура занимается расследованием иностранных счетов, которые якобы контролирует бывший король.
Evo-rus.com 09:17
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Политика
Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала
В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54
Космос
У Солнца могло бы быть шесть обитаемых планет, если бы не Юпитер
Звёзды солнечного типа могут иметь до шести обитаемых миров, но этому мешают планеты-гиганты вроде Юпитера.
Вести.Ru вчера в 06:34
Кино
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»
РИА Новости вчера в 14:34
Технологии
Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов
Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
Общество
Число жертв урагана «Исаиас» в США выросло до четырех человек
ИА Красная Весна 19:36