Крым получил 2,7 млрд рублей от Минфина РФ
Министерство финансов России перечислило Республике Крым порядка 2,7 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико. В конце прошлого месяца Минфин России перечислил второй транш 69 региона РФ в размере 100 млрд рублей, республика получила 2,7 млрд.В источнике
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