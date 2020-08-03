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Крым получил 2,7 млрд рублей от Минфина РФ

Министерство финансов России перечислило Республике Крым порядка 2,7 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико. В конце прошлого месяца Минфин России перечислил второй транш 69 региона РФ в размере 100 млрд рублей, республика получила 2,7 млрд.В источнике
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ТАСС

Новгородская область получила вторую дотацию из федбюджета объемом более 512 млн рублей

ТАССвчера в 06:57
Российская газета

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Российская газета3 августа в 02:24
Парламентская газета

Регионам перечислили второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Парламентская газета3 августа в 04:40
Rambler News Service

Регионы получили новый транш финансовой поддержки

Rambler News Service3 августа в 03:31
ИА Красная Весна

Правительство РФ отправило еще 100 млрд рублей на поддержку регионов

ИА Красная Весна3 августа в 03:25
Интерфакс - Россия

Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса

Интерфакс - Россиявчера в 06:17
ИА ЯСИА

Зарплату учителей посчитают по-новому

ИА ЯСИА2 августа в 20:11
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Онколог опроверг рост заболеваний из-за массовых КТ

Роста радиационно-индуцированных заболеваний от облучения из-за массовых компьютерных томографий (КТ), которые используют для диагностики последствий влияния на организм коронавирусной инфекции, не стоит ожидать.
Известия3 августа в 07:48

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русскомвчера в 04:38
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