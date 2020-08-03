По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 454

Общество Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия После мощного взрыва, прогремевшего в Бейруте, столица Ливана объявлена районом стихийного бедствия.

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 382

Политика Первый премьер Украины присоединился к переговорам ТКГ по Донбассу О своем согласии присоединиться к ТКГ сообщил 87-летний Витольд Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины, возглавляя правительство в период с 1990 по 1992 год. 1

Общество Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники. 146

Технологии NVIDIA может купить разработчика процессоров ARM Nikkei Asian Review отмечает, что один из сценариев предусматривает приобретение корпорацией SoftBank доли в NVIDIA после того, как та купит ARM. 8

Армия и оружие Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве. 858

Армия и оружие Минобороны Украины ответило на заявления Москвы о поставках оружия в ЛДНР Напомним, 31 июля депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия может начать поставки оружия Донбассу в ответ на военную помощь США Украине.

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 1,1K

Здоровье В Приморье готовятся ко второй волне коронавируса Владивосток, 4 августа 2020, 06:31 — REGNUM Власти Приморья в ожидании вакцины готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса — закупают средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Шоу-бизнес Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения. 38

Общество Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах. 348