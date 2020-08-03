Экономика
Российская газетаМинфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.
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Бурятия получила почти 1,3 млрд рублей дотаций в связи с коронавирусом
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 06:52
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Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия
После мощного взрыва, прогремевшего в Бейруте, столица Ливана объявлена районом стихийного бедствия.
Известия 17:24
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Политика
Первый премьер Украины присоединился к переговорам ТКГ по Донбассу
О своем согласии присоединиться к ТКГ сообщил 87-летний Витольд Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины, возглавляя правительство в период с 1990 по 1992 год.
Евразия Daily 00:56
Общество
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников
Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
Технологии
NVIDIA может купить разработчика процессоров ARM
Nikkei Asian Review отмечает, что один из сценариев предусматривает приобретение корпорацией SoftBank доли в NVIDIA после того, как та купит ARM.
itWeek вчера в 02:28
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Армия и оружие
Минобороны Украины ответило на заявления Москвы о поставках оружия в ЛДНР
Напомним, 31 июля депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия может начать поставки оружия Донбассу в ответ на военную помощь США Украине.
ИА Новороссия 01:29
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Космос
Российский корабль «Орёл» сможет забирать с орбиты шесть человек
Москва, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM Дополнительные кресла в жилом отсеке возвращаемого аппарата корабля «Орёл» позволят возвращать с орбиты шесть членов экипажа.
REGNUM 06:53
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 02 августа в 09:50
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50
Число жертв взрыва в ливанском Бейруте возросло до 50. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает ТАСС.
Lenta.ru 15:41
Армия и оружие
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Коммерсантъ 13:38
Футбол
Ферран Торрес перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити»
РИА Новости 15:25
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Политика
Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
1,6 трлн руб. пойдут на строительство, 44 млрд руб.— на проектирование, 64 млрд руб.— на затраты по финансированию и управлению магистралью.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском 09:45
Здоровье
В Приморье готовятся ко второй волне коронавируса
Владивосток, 4 августа 2020, 06:31 — REGNUM Власти Приморья в ожидании вакцины готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса — закупают средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 23:31
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет 08:34
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
Культура
Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»
Московский Комсомолец Чита 04:28
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50
Число жертв взрыва в ливанском Бейруте возросло до 50. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает ТАСС.
Lenta.ru 15:41
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Футбол
Евсеев: «„Уфа“ снова подтвердила свой статус фабрики звезд»
Евро-футбол.ру 14:41
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Здоровье
Откроют ли в Югре фитнес-центы и рестораны станет известно в пятницу
В пятницу губернатор Наталья Комарова проведет прямую линию посвященную поддержке бизнеса.
СургутИнтерНовости 07:42