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Российская газета
Российская газета

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.В источнике
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Парламентская газета

Регионам предоставили кредитные и курортные каникулы

Парламентская газета17:00
Российская газета

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Российская газета3 августа в 02:24
Интерфакс - Россия

Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса

Интерфакс - Россиявчера в 06:17
Rambler News Service

Регионы получили новый транш финансовой поддержки

Rambler News Service3 августа в 03:31
ИА Красная Весна

Правительство РФ отправило еще 100 млрд рублей на поддержку регионов

ИА Красная Весна3 августа в 03:25
ПРАЙМ

Минфин перечислил второй транш поддержки регионам в 100 млрд рублей

ПРАЙМ3 августа в 02:48
ТАСС

Новгородская область получила вторую дотацию из федбюджета объемом более 512 млн рублей

ТАССвчера в 06:57

В Швеции прокомментировали разработку российской вакцины от COVID-19

«На международном уровне планы наталкиваются на некоторый скептицизм, но, по словам Москвы, государственная лаборатория провела клинические испытания и подготовила все документы, чтобы иметь возможность зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19», — сообщают авторы новостного материала.
В Швеции прокомментировали разработку российской вакцины от COVID-19
REGNUM3 августа в 07:11
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В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее было опубликовано совместное расследование издания "Важные истории", "Новой газеты", студенческого журнала Doxa и АНО "Трансперенси интернешнл — Россия", согласно которому в ведущие российские вузы, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимались на целевое обучение дети чиновников, многие из которых якобы не смогли бы поступить на конкурсной основе.
РИА Новости17:56
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Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русскомвчера в 04:38
5,5K

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъвчера в 13:39
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Начальника следствия спецслужбы провожают на пенсию по совокупности

Начальника следствия спецслужбы провожают на пенсию по совокупности Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъвчера в 16:35

Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы

Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
3DNewsвчера в 12:51

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК17:00

Россияне могут получить выплату в 15 тыс. рублей в августе

Ранее экономист Константин Селянин заявил, что выплаты семьям с детьми, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в качестве поддержки во время пандемии, нужно продлить до конца 2020 года, но не всем, поскольку государство не сможет тратить на эти цели ежемесячно 270 млрд рублей.
ФАН20:03

МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфаксвчера в 12:14
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«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

Благодаря тройному попаданию шайбы в ворота противника, россиянин смог принести победу своей команде и заработать сравнение с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки, прославившимся аналогичным хет-триком.
CT newsвчера в 11:22

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM20:20

Xiaomi выходит из программы Android One для смартфона Mi A4

По сообщению издания gsmarena, компания Xiaomi откажется от использования ОС Android в линейке смартфонов Mi A. Причиной такого решения могли стать задержки выхода обновлений для ПО в рамках программы Android Опео, а также некоторые проблемы при обновлении ПО на гаджетах.
Inc-news.ruвчера в 12:34
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