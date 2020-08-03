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Российская газета
Российская газета

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.В источнике
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Деловое.ТВ

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Деловое.ТВ02:20
ТАСС

Новгородская область получила вторую дотацию из федбюджета объемом более 512 млн рублей

ТАССвчера в 06:57
ПРАЙМ

Минфин перечислил второй транш поддержки регионам в 100 млрд рублей

ПРАЙМ3 августа в 02:48
Rambler News Service

Регионы получили новый транш финансовой поддержки

Rambler News Service3 августа в 03:31
ИА Красная Весна

Правительство РФ отправило еще 100 млрд рублей на поддержку регионов

ИА Красная Весна3 августа в 03:25
Интерфакс - Россия

Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса

Интерфакс - Россиявчера в 06:17
Российская газета

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Российская газета3 августа в 02:24
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Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости02:21
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс3 августа в 08:32
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС02:02
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Какие функции будут у новых электросчетчиков

По словам Маневича, новые приборы учета позволят внедрить дополнительные сервисы для потребителей и обеспечат возможность более легкой интеграции в сеть возобновляемых источников генерации и микрогенерации.
Вечерний Магадан19:12
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В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости21:41
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК01:55
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Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма

Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ruвчера в 14:33
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Мирзов подарил одежду Кокорину: видео

Пресс-служба красно-белых в Twitter опубликовала забавное видео, на котором нападающие Александр Кокорин и Резиуан Мирзов в шутливой манере обнимаются, после чего новичку клуба предлагают примерить предмет одежды.
Газета.Ruвчера в 16:59
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