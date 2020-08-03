Экономика
Российская газетаМинфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.
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Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса
Интерфакс - Россиявчера в 06:17
Правительство РФ отправило еще 100 млрд рублей на поддержку регионов
ИА Красная Весна03 августа в 03:25
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
Российская газета03 августа в 02:24
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В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
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В Саратовской области труп мужчины пролежал два года в квартире
В Саратовской области в квартире одного из многоэтажных домов был обнаружен труп мужчины, который пролежал там около двух лет.
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Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
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Сотовые операторы готовятся к eSIM Российские мобильные операторы могут в этом году сократить на 3–5% закупки физических сим-карт из-за падения спроса среди абонентов.
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В каждом из фильмов трилогии Дженкинс планировала показывать новые качества Чудо-женщины и больше времени уделять её внутренней борьбе.
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Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
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Волонтеры Ливанского общества Красного Креста спешно доставляют в больницы сотни пострадавших в результате взрыва на складе химикатов в морском порту Бейрута.
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Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
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«Ростов» показал игровую форму на следующий сезон, опубликовав видео с пародией на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.
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