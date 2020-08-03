Экономика
Российская газетаМинфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.
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Правительство РФ отправило еще 100 млрд рублей на поддержку регионов
ИА Красная Весна03 августа в 03:25
Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса
Интерфакс - Россиявчера в 06:17
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
Российская газета03 августа в 02:24
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Газета.Ru вчера в 16:59
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