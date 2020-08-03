Экономика

REGNUMREGNUMМинфин РФ перечислил Омской области 1,1 млрд рублей

Омск, 5 августа 2020, 06:00 — REGNUM Министерство финансов РФ перечислило 69 российским регионам второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей для компенсации снижения их доходов. В число получателей вошла Омская область, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
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Регионам предоставили кредитные и курортные каникулы

Парламентская газета17:00

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Российская газетавчера в 02:24
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
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Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом.
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По информации журналиста Танкреди Палмери англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.
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Телеграм-канал "Пул № 3" пишет: "Михаил Мишустин едет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска, но Хабаровска в списке нет".
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Эффективность МРТ молочных желёз повысили за счёт нового устройства

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Нашли этих трех несчастных девчонок.
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Более 6 тысяч электросчетчиков с функцией автоматического снятия показаний установили жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
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Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
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Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Еще одной особенностью самоходки "Спрут-СД" является возможность работы в широком диапазоне климатических условий, которую обеспечивают высокая проходимость и способность действовать на предельных высотах до четырех тысяч метров.
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Цена на золото в Японии вновь обновила рекорд

Цена на золото в Японии 5 августа 2020 года вновь обновила рекордный уровень.
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Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Энди Картрайта

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