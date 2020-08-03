Экономика
REGNUMМинфин РФ перечислил Омской области 1,1 млрд рублей
Омск, 5 августа 2020, 06:00 — REGNUM Министерство финансов РФ перечислило 69 российским регионам второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей для компенсации снижения их доходов. В число получателей вошла Омская область, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
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Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости 20:04
Музыка
Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом
Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом.
Piter.tv 04:50
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн
По информации журналиста Танкреди Палмери англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.
Газета.Ru 22:05
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
Политика
ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily 12:29
Кино
Sony Pictures удалил промо нового фильма из-за незаконного использования стрима BadComedian
В интервью с изданием TJ BadComedian заявил, что не давал Sony Pictures разрешения на использование фрагмента своего стрима для рекламы «Хэппи-энда».
Телеканал 360° 19:40
Наука
Японские ученые нашли жука, способного сбежать из желудка хищника
Биолог из Японии выяснил, что азиатский жук-водолюб (Regimbartia attenuata) может выжить после того, как его проглотила лягушка.
Gazeta.SPb 22:36
Футбол
«Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по соглашению сторон
Футбольный клуб «Химки» и бывший главный тренер команды Сергей Юран расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте команды.
Аргументы и Факты 11:02
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости 19:58
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
В Instagram-аккаунте музыканта Сергея Шнурова появилось стихотворение по поводу опровержения слухов о богатстве патриарха Московского и вся Руси Кирилла.
Live24 05:50
Экономика
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru 13:44
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Общество
Премьер-министр Мишустин приедет на Дальний Восток и в Хабаровск?
Телеграм-канал "Пул № 3" пишет: "Михаил Мишустин едет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска, но Хабаровска в списке нет".
REGNUM 22:46
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
Наука
Эффективность МРТ молочных желёз повысили за счёт нового устройства
Магнитно-резонансная томография является одним из эффективных методов диагностики заболеваний.
Pravda.Ru 12:03
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru 07:44
Общество
Более 6 тысяч «умных» счетчиков установили в Подмосковье с начала года
Более 6 тысяч электросчетчиков с функцией автоматического снятия показаний установили жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
РИА Новости 05:42
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Армия и оружие
Military Watch Magazine высоко оценил потенциал российского «Спрута»
Еще одной особенностью самоходки "Спрут-СД" является возможность работы в широком диапазоне климатических условий, которую обеспечивают высокая проходимость и способность действовать на предельных высотах до четырех тысяч метров.
Российская газета 04:48
Экономика
Цена на золото в Японии вновь обновила рекорд
Цена на золото в Японии 5 августа 2020 года вновь обновила рекордный уровень.
News.ru 23:08
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Исхакова заметили с новой девушкой и ребенком на прогулке. При этом пара выглядела как настоящая семья.
ФАН вчера в 09:31
Происшествия
Подростков с погоней задержали на угнанной машине в Чите
Полицейские после погони задержали шестерых несовершеннолетних на угнанной Toyota Аvаlопу на проспекте Советов в Чите.
Московский Комсомолец Чита 22:19
Экономика
Россия выйдет из налогового соглашения с Кипром
«Для выполнения поручения президента о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории РФ в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин 3 августа начинает процедуру денонсации соглашения», — говорится в сообщении Минфина РФ.
Компания вчера в 08:00