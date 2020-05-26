с чего всё началось

Владимир Путин назначил единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Шоу-бизнес Шубская родила Овечкину второго сына Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская. 277

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 503

Космос Запуск американских астронавтов отменен Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая. 798

Общество Федеральные чиновники проверят ход восстановления иркутских объектов «Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ходе реализации отдельных мероприятий, требующих особого внимания, в том числе о соблюдении графика выполнения работ», - говорится в сообщении по итогам совещания, опубликованном на сайте российского правительства.

Общество Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 2,5K

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 91

Политика Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян «Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.

Футбол Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2» Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.

Общество В Москве разрешили прогулки по графику Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. 2K

Политика Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. 56

Общество Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.

Здоровье В Саратовской области уменьшилось число коронавирусных больных на ИВЛ Кислородную поддержку получают 79 больных коронавирусом, 52 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, в том числе 28 - на инвазивной ИВЛ.

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 9

Технологии Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10 Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge. 80

Экономика Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей. 15

Политика Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель. 206

Общество Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая. 64