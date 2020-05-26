Экономика
Моя Москва.онлайнМинфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Владимир Путин назначил единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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с чего всё началось
«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению Правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми», — сообщается на сайте ведомства.Фонтанка.Рувчера в 10:23
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Минфин назвал сумму перечисленных в ПФР средств на поддержку семей с детьми
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