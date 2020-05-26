с чего всё началось

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд рублей для единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет и выплат для семей с детьми до 3 лет. Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что выплаты начнутся с 1 июня.

Минфин перечислил в ПФР на выплаты семьям с детьми 222,1 млрд рублей

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 60

Технологии Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video. 10

Происшествия Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США Следить за общественным порядком в американском штате Миннесота, где после смерти афроамериканца начались массовые протесты и столкновения с полицией, будут бойцы нацгвардии. 493

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Наука Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона По сообщению ToDay News Ufa, палеонтологи сообщили журналу Science Advances, что животные могут вымереть из-за снижения концентрации озона в атмосфере планеты. 9

Путешествия Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.

Происшествия Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки По подозрению в убийстве ребенка задержан 16-летний подросток - он признал вину, рассказали в региональном управлении СК РФ. 217

Политика Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники. 2

Происшествия Названа дата суда по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина Представитель Южно-Сахалинского городского суда сообщил журналистам, что предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавинанамечено на 4 июня.

Общество Игорь Кобзев назвал саботажем затягивание сроков сдачи жилья в Тулуне Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал мошенничеством и саботажем затягивание сроков сдачи строящегося для пострадавших от наводнения граждан жилья в Тулуне. 25

Происшествия В Хабаровском крае в пятиэтажке взорвался бытовой газ Амурск, Хабаровский край, 29 мая 2020, 01:58 — REGNUM В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Амурске (Хабаровский край) произошёл взрыв бытового газа, сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 1

Армия и оружие В Японии из-за кибератаки могла произойти утечка оборонных данных Информация японских оборонных сил могла быть похищена в результате хакерской атаки на телекоммуникационную компанию NTT Communications.