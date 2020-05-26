Экономика
Live24Минфин сообщил о начале выплат с 1 июня семьям с детьми
Министерство финансов РФ перечислило в ПФР 222,1 миллиарда рублей, предназначенные для выплат семьям с детьми. Отмечается, что из этой суммы будут начисляться деньги для детей от 3 до 16 лет в качестве единовременных выплат. Для этих нужд ведомство выделило 197,2 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению Правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми», — сообщается на сайте ведомства.Фонтанка.Ру10:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин назвал сумму перечисленных в ПФР средств на поддержку семей с детьми
Rambler News Service09:45
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Кино
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC
В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета вчера в 07:47
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
РЕН ТВ 17:08
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Армия и оружие
Hot Cars составило список самой странной техники России
Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
ПолитРоссия 24 мая в 05:47
Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Космос
США закупают российские двигатели для своих ракет-носителей. Победа ли это?
«В мае исполнилось 20 лет с момента первого пуска американской ракеты-носителя Atlas с жидкостным ракетным двигателем РД-180 разработки НПО», — напомнил Роскосмос гражданам России.
ИА Красная Весна 08:33
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности.
РБК 17:02
Общество
Цифра заболевших в России оканчивалась на 99 четыре раза за 25 дней. Математик подсчитал, что вероятность такого совпадения 0,011%
В своем посте Овчинников написал, что за последние 25 дней (с 30 апреля до 24 мая включительно) официальное количество выявленных больных за сутки 4 раза заканчивалось на 99.
Дождь вчера в 14:58
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Lenta.ru 01:57
Футбол
«Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу
Мюнхенская «Бавария» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу на выезде одержала победу над дортмундской «Боруссией».
Аргументы и Факты 16:46
Политика
Источники сообщили о дате голосования по поправкам в Конституцию
Российские власти рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 1 или 8 июля.
News.ru 11:32
Финансы
Бывший глава Минфина США предупредил об опасности для доллара
Доллар как основная мировая валюта обеспечивает ставкам по долларовым активам США низкий уровень.
Политическая Экспертиза 07:51
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru 24 мая в 13:39
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ 02:44
Гаджеты
Представлены смартфоны Redmi 10X, Redmi 10X Pro и Redmi 10X 4G
В Китае состоялась презентация двух новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
MobiDevices 04:45
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Общество
Особое мнение: Юрий Сапрыкин
Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:01
Армия и оружие
Строительство новых объектов военно-морской базы в Новороссийске почти завершено
Строительство новых объектов Новороссийской военно-морской базы Цемесской бухте почти завершено.
ТК Звезда 19:27
Общество
Советовавшую рожать вместо учебы владимирскую чиновницу повысили
В июне 2019 года Арсенина заявила, что россиянкам следует в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование.
РБК 09:52
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru 06:47
Экономика
Warner Music объявила о начале IPO
Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, объявила о начале первичного размещения своих акций (IPO).
Коммерсантъ 16:56