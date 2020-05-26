с чего всё началось

Министерство финансов РФ перечислило в ПФР 222,1 миллиарда рублей, предназначенные для выплат семьям с детьми. Отмечается, что из этой суммы будут начисляться деньги для детей от 3 до 16 лет в качестве единовременных выплат. Для этих нужд ведомство выделило 197,2 млрд рублей.

Минфин сообщил о начале выплат с 1 июня семьям с детьми

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