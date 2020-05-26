Экономика

Live24Live24Минфин сообщил о начале выплат с 1 июня семьям с детьми

Министерство финансов РФ перечислило в ПФР 222,1 миллиарда рублей, предназначенные для выплат семьям с детьми. Отмечается, что из этой суммы будут начисляться деньги для детей от 3 до 16 лет в качестве единовременных выплат. Для этих нужд ведомство выделило 197,2 млрд рублей.
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с чего всё началось
«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению Правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми», — сообщается
 на сайте ведомства.
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