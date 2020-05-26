с чего всё началось

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет. Средства будут выплачены в рамках мер поддержки населения, объявленных президентом России Владимиром Путиным 11 мая.

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Общество Титов в докладе Путину назвал регионы с наибольшим давлением на бизнес Предприниматели Кабардино-Балкарии испытывают наибольшее давление со стороны контрольно-надзорных органов, а лучше всего в этом плане себя ощущает бизнес в Ульяновской области, говорится в разделе доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России "Индекс Административное давление — 2020", который есть в распоряжении РИА Новости.

Общество В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 53

Шоу-бизнес Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии, которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег. 114

Политика Трамп пообещал «мощные» меры против Китая Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. 26

Технологии Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 2,8K

Здоровье ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса Всемирная организация здравоохранения временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от коронавируса. 112

Авто В России появится автомобильный бренд CheryExeed Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed. 31

Здоровье К снятию ограничений по коронавирусу готовится ЕАО В связи с чем, подчеркнула Ольга Анатольевна, Управление Роспотребнадзора по ЕАО приходит к выводу, что регион пока не готов к первому этапу снятия ограничительных мероприятий.

Футбол Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19 Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.

Общество Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг» Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19. 60

Финансы Экс-глава Минфина США рассказал об угрозе доллару По словам Генри Полсона, являющегося экс-главой Министерства Финансов США, бюджетный дефицит и бесконтрольный рост американского государственного долга могут лишить доллар роли общемировой резервной валюты. 12

Футбол Дзюба назвал позорищем ситуацию с уходом Семина из «Локомотива» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

Происшествия Судебный пристав-исполнитель привлечен к дисциплинарной ответственности за бездействие Судебный пристав-исполнитель Сусуманского районного отдела судебных приставов УФССП России по Магаданской области привлечен к дисциплинарной ответственности.