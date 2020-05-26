с чего всё началось

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет. Средства будут выплачены в рамках мер поддержки населения, объявленных президентом России Владимиром Путиным 11 мая.

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Финансы Россияне не перестают забирать валюту из банков Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. 650

Космос Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий. 263

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных. 2K

Здоровье Главный пульмонолог Забайкалья назвал характерный симптом коронавируса Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов в эфире «Россия-24» 27 мая назвал один из главных симптомов коронавируса, проявляющийся у большинства заражённых.

Здоровье Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19 Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19. 1

Шоу-бизнес Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка» Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы. 18

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

Экономика Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.

Общество Масочный режим собираются ввести на всей территории Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сегодня на заседании по эпидемиологической обстановке в регионе поручил профильным ведомствам подготовить предложения по продлению или снятию после 1 июня ряда требований в связи с введенным режимом повышенной готовности. 9

Шоу-бизнес Шубская родила Овечкину второго сына Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская. 270

Общество В Греции нашли способ защитить население от коронавируса С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом. 27

Политика МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. 104

Политика Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов. 6

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 6

Здоровье Франция запретила применение гидроксихлорохина для лечения COVID-19 Во Франции отменено действие приказа, который позволял использовать гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19, препарат использовался в больницах для лечения тяжелой формы заболевания.

Политика Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком. 143