с чего всё началось

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет. Средства будут выплачены в рамках мер поддержки населения, объявленных президентом России Владимиром Путиным 11 мая.

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Религия Православные празднуют Вознесение Господне Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне. 6

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,3K

Общество Принят закон о блокировке пиратских приложений для гаджетов С октября нынешнего года стартует блокировка мобильных приложений, нарушающих авторские права. Такой закон Госдума приняла во втором чтении. 6

Гаджеты Брат Пабло Эскобара хочет отсудить у Apple 2,6 млрд долларов Недавно брат Пабло Эскобара стал звездой новостей с определёнными упрёками в адрес создателей сериала «Нарко», где его родственника якобы изобразили не в том свете. 1

Общество Собянин ужесточил масочный режим в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил в столице масочный режим. Об этом сообщается в его блоге. 3,4K

Общество В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом «В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram. 239

Политика Путин предложил направить московских медиков в регионы Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости". 169

Шоу-бизнес У Александра Овечкина родился второй сын В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын. 271

Здоровье В РАН оценили ослабление ограничительных мер в Москве Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, поэтому есть все поводы для ослабления ограничительных мер, заявил «Известиям» член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев 27 мая.

Политика Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю. 114

Футбол «РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой» На 24-й РБ Лейпциг отыгрался Лукас Клостерманн тоже забил головой, а во втором тайме (на 68-й) чешский нападающий Патрик Шик вывел красных быков вперед.

Наука Оптимальные условия для распространения коронавируса названы Специалисты назвали оптимальные условия для распространения COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Политика Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 4K

Общество У главы Удмуртии выявили коронавирус У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях. 216

Шоу-бизнес Сергей Шнуров подвел итоги скандала с Пригожиным Конфликт Шнурова и Пригожина начался после слов продюсера о том, что наиболее пострадавшими от пандемии являются артисты, которые «вынуждены проедатьто, что удалось в свое время скопить». 1

Общество В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней. 17

Общество Москвичам объяснили правила прогулок по графику Графики «прогулочных дней» для каждого дома будут опубликованы на сайте mos.ru, портале «Яндекс» и мобильных приложениях. 4