с чего всё началось

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет. Средства будут выплачены в рамках мер поддержки населения, объявленных президентом России Владимиром Путиным 11 мая.

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

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Здоровье Как происходит учет смертности от коронавируса в Ярославской области Зампредседателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин объяснил, как формируется статистика смертности от коронавируса.

Гаджеты IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц. 120

Общество Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы. 65

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 535

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Энергетика Эксперты рассказали о двойной игре Саудовской Аравии 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.