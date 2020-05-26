Экономика
КоммерсантъМинфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет. Средства будут выплачены в рамках мер поддержки населения, объявленных президентом России Владимиром Путиным 11 мая.
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с чего всё началось
«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению Правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми», — сообщается на сайте ведомства.Фонтанка.Ру26 мая в 10:23
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