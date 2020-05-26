с чего всё началось

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд рублей для единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет и выплат для семей с детьми до 3 лет. Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что выплаты начнутся с 1 июня.

Минфин перечислил в ПФР на выплаты семьям с детьми 222,1 млрд рублей

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