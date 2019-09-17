с чего всё началось

Минфин планирует переход на новую систему накопительных пенсий с 2021 года, сообщает портал проектов нормативных правовых актов. Она даст возможность россиянам финансировать свою пенсию за счет личного дохода.

Минфин перейдет на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Политика США ввели санкции против Национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.

Футбол «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.

Армия и оружие Захарова оценила как угрозу заявление США о прорыве ПВО Калининграда Речь идет про слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна.

Кино Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Армия и оружие Минобороны Украины сообщило о двух раненых в Донбассе боевиках ВСУ 15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Религия Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.

Армия и оружие Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.

Общество Глава Совета муфтиев России назвал число мусульман в Москве Гайнутдин отметил, что если в советские годы на праздничные намазы Ураза-байрам и Курбан-байрам в Москве собирались до 35 тыс. верующих, то сейчас — 130 тыс. только в Соборной мечети.

Происшествия Актер Павел Устинов вышел из СИЗО Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Наука Пальцы денисовцев оказались не похожи на неандертальские Находка оказалась первым свидетельством существования прежде неизвестного вида людей — денисовцев.

Культура Микки Рурк завещал похоронить себя на Украине Американский актер и боксер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.

Происшествия Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Политика Аксенова переизбрали главой Крыма Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.

Авто Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.

Шоу-бизнес Меган Фокс рассказала, что ее сын любит платья Американская актриса Меган Фокс сообщила, что ее шестилетний сын Ноа иногда примеряет платья.

Происшествия Зарезавшего одноклассника московского школьника задержали спустя 13 лет В Польше задержан уроженец Грузии Бесик Кочалидзе, который в 2006 году на уроке физкультуры в московской школе зарезал своего одноклассника.