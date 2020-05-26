с чего всё началось

Владимир Путин назначил единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Экономика В Петербурге вдвое упал спрос на жилье По сравнению с мартом ввод жилья упал на 41,5%. Всего за четыре месяца в стране сдали 18,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

Шоу-бизнес Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу. 26

Политика В МИД ФРГ подтвердили планы наложить санкции на россиян за «хакеров» Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что киберсанкции по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд ответственных за эту атаку лиц в Евросоюз. 453

Экономика Автодилеры пожаловались в Совфед на критическую ситуацию в отрасли Сфера торговли автомобилями в России оказалась в критической ситуации, сложившейся из-за катастрофического падения продаж автомобилей в апреле, но не получила поддержки от государства. 2

Общество В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий «На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД. 413

Гаджеты AMD перенесла выпуск Zen 3 на 2021 год Специалисты отметили, что у компании нет срочной необходимости переходить на системы Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. Однако AMD торопится с выпуском из-за того, что хочет получить серьезное преимущество перед конкурентом Intel. 7

Политика Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ. 1

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 1K

Кино Кейт Бланшетт сыграет в экранизации игры «Borderlands» Популярная австралийская актриса Кейт Бланшетт исполнит одну из ключевых ролей в экранизации серии фантастических шутеров от первого лица, объединенных названием "Borderlands". 1

Происшествия В Волгограде от коронавируса умер врач В Волгоградской области за сутки подтвердили заболевание коронавирусом у двух умерших граждан, один из них - врач, сообщил на брифинге заместитель руководителя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов. 1

Общество Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. 240

Экономика В Башкирии начали создавать особую экономическую зону Уфа, 28 мая 2020, 18:47 — REGNUM Особая экономическая зона будет создана в Башкирии, сообщили 28 мая в правительстве региона. 87

Здоровье В Омске от коронавируса умер первый медик В Омске скончалась 58-летняя сотрудница лаборатории МСЧ-4, которая была больна коронавирусом.

Авто Автобренд Datsun уходит из России Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка. 582

Происшествия Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка. 3

Общество В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей Пляжи в России в условиях пандемии могут открыть для публики с 1 июля, заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярев. 334

Общество Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «самом забытом» месте, где есть риск заболеть коронавирусом. 1,2K