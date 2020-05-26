с чего всё началось

Владимир Путин назначил единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

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Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 22

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Хоккей В плей-офф Кубка Стэнли сыграет 31 российский хоккеист В плей-офф сыграют 24 команды, имеющий наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата.

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