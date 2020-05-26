с чего всё началось

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет. Средства будут выплачены в рамках мер поддержки населения, объявленных президентом России Владимиром Путиным 11 мая.

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 2,6K

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Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

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Политика Власти Дагестана рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции Власти Дагестана в четверг, 28 мая, рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции в регионе.

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Наука На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль. 3

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