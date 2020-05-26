Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМинфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Владимир Путин назначил единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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с чего всё началось
«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению Правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми», — сообщается
 на сайте ведомства.
Фонтанка.Ру26 мая в 10:23

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Хроника коронавируса: Что произошло 26 мая

Российская газета26 мая в 18:11

Минфин перечислил в ПФР деньги на выплаты семьям с детьми

Вести.Ru26 мая в 10:42

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Lenta.ru26 мая в 10:31

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Известия26 мая в 09:45
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Общество

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Общество

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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

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Общество

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RT на русском вчера в 03:10
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Общество

В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет

В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
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Общество

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Политика

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Как изменилось поведение покупателей и продавцов во время пандемии Из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса в новой реальности оказались не только потребители, вынужденные урезать свои расходы, но и ритейлеры.
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Lenta.ru 25 мая в 12:37
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КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
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