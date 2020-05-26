Экономика
Моя Москва.онлайнМинфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Владимир Путин назначил единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению Правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми», — сообщается на сайте ведомства.Фонтанка.Ру26 мая в 10:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Политика
В Китае объяснили, зачем нужен новый закон о безопасности Гонконга
Пекин, 26 мая 2020, 04:37 — REGNUM Высший законодательный орган Китая будет работать на обеспечение безопасности и конституционного порядка в специальных административных районах Гонконг и Макао, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.
REGNUM 25 мая в 21:37
Хоккей
СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»
RT на русском 05:02
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Общество
Академик РАН предупредил о вреде масок и перчаток
Москва, 28 мая 2020, 12:17 — REGNUM Ношение масок и перчаток, которое в настоящее время на фоне пандемии коронавирусной инфекции в обязательном порядке введено в целом ряде регионов России, может иметь и негативные последствия.
REGNUM 05:17
Происшествия
Турецкие военные пострадали от взрыва в Идлибе
Идлиб, Сирия, 27 мая 2020, 17:29 — REGNUM Турецкие военные получили ранения 27 мая при взрыве в сирийском Идлибе, передаёт A Haber.
REGNUM вчера в 10:29
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Шоу-бизнес
Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу
Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru 03:19
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия вчера в 10:58
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Музыка
Названы фавориты отмененного конкурса «Евровидение-2020»
NewInform 03:48
Общество
В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров
Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Щербакова
Следователи задержали в Москве адвоката Сергея Щербакова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в размере 250 млн рублей.
Известия вчера в 11:43
Общество
Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве
Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта обвиняют в вымогательствах. Польский бизнесмен заявил на него в полицию.
URA.Ru 04:23
Политика
МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована
Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
Экономика
Российской отрасли предложили спасаться спиртом
Министерство финансов России отказало полиграфической отрасли во всех мерах поддержки в ситуации экономического кризиса, за исключением одной.
Lenta.ru 05:06
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
Говорит Москва вчера в 00:43
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Здоровье
На Украине назвали дату нулевой заражаемости коронавирусом
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику по зараженным коронавирусом менее чем через месяц.
Lenta.ru 04:53
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Экономика
Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей
Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства.
Вести.Ru 04:56
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Армия и оружие
Американский эксперт рассказал о секретных видах космического оружия
Эксперт Тодд Харрисон из Центра стратегических и международных исследований рассказал на страницах C4ISRNet о шести видах оружия, которое сейчас активно разрабатывается и на которое идут миллиарды.
Вечерний курьер 05:05
Футбол
Продажа «Ньюкасла» может сорваться из-за связи саудитов с «пиратами»
Сделка по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) может сорваться.
Вестник Кавказа вчера в 05:54