с чего всё началось

Владимир Путин назначил единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Политика В Китае объяснили, зачем нужен новый закон о безопасности Гонконга Пекин, 26 мая 2020, 04:37 — REGNUM Высший законодательный орган Китая будет работать на обеспечение безопасности и конституционного порядка в специальных административных районах Гонконг и Макао, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 1,5K

Религия Православные празднуют Вознесение Господне Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне. 290

Общество Академик РАН предупредил о вреде масок и перчаток Москва, 28 мая 2020, 12:17 — REGNUM Ношение масок и перчаток, которое в настоящее время на фоне пандемии коронавирусной инфекции в обязательном порядке введено в целом ряде регионов России, может иметь и негативные последствия. 233

Происшествия Турецкие военные пострадали от взрыва в Идлибе Идлиб, Сирия, 27 мая 2020, 17:29 — REGNUM Турецкие военные получили ранения 27 мая при взрыве в сирийском Идлибе, передаёт A Haber. 60

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2,3K

Шоу-бизнес Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.

Общество В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,2K

Происшествия В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Щербакова Следователи задержали в Москве адвоката Сергея Щербакова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в размере 250 млн рублей. 16

Общество Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта обвиняют в вымогательствах. Польский бизнесмен заявил на него в полицию.

Экономика Российской отрасли предложили спасаться спиртом Министерство финансов России отказало полиграфической отрасли во всех мерах поддержки в ситуации экономического кризиса, за исключением одной.

Космос Началось создание прототипа российского частного космического корабля Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии. 21

Здоровье На Украине назвали дату нулевой заражаемости коронавирусом Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику по зараженным коронавирусом менее чем через месяц.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. 92

Экономика Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства. 3

Общество «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».

Армия и оружие Американский эксперт рассказал о секретных видах космического оружия Эксперт Тодд Харрисон из Центра стратегических и международных исследований рассказал на страницах C4ISRNet о шести видах оружия, которое сейчас активно разрабатывается и на которое идут миллиарды.