Экономика
RT на русскомМинфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
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Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Наука
Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки
Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
Общество
Фургал сообщил правозащитникам о давлении перед отправкой в изолятор
От арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требовали уйти с поста перед тем, как поместили в следственный изолятор (СИЗО).
РБК 10:36
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
Наука
Ученые ТГУ создали более твердую «скользкую» керамику для авиастроения
Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали новый способ получения самосмазывающейся керамики с повышенной твердостью и аномально низким коэффициентом трения; этот материал сможет сделать бесшумной работу приборов в машино- и авиастроении, а также бытовой техники, сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 02:17
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
Авто
Компания Ford официально представила новый кроссовер Ford Bronco
Легендарный Ford Bronco вновь встал на конвейер спустя 24 года, и ему сразу досталась новая модификация Sport.
Новые автомобили вчера в 12:19
Политика
Самарец Михаил Дегтярев может стать главой Хабаровского края
Временно кресло губернатора Хабаровского края может занять депутат Государственной Думы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
ГТРК Самара вчера в 07:32
Общество
Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию
Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
РИА Новости 11:03
Футбол
Уткин высказался о возможном назначении Бердыева тренером «Спартака»
Известный журналист Василий Уткин на своём канале в YouTube высказался по поводу слухов о назначении Курбана Бердыева главным тренером «Спартака».
Евро-футбол.ру 11:14
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 01:27
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru вчера в 01:37
Происшествия
В суде заявили, что у историка Соколова было изъято почти 500 патронов
RT на русском 11:12
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:41
Футбол
Спартак — Ахмат 0:0 (2-й тайм)
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Здоровье
407 зараженных коронавирусом саратовцев скончались за период эпидемии
Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 407 зараженных коронавирусом жителей Саратовской области скончались за период эпидемии от иных патологий.
Saratovnews 13 июля в 07:39
Гаджеты
На Honor 20 и 20 Pro стало доступно обновление Magic UI 3.1
Новая прошивка Magic UI 3.1 обладает встроенным голосовым помощником Cella, приложением для видеозвонков MeeTime, а также имеет поддержку одновременной работы на нескольких экранах.
Evo-rus.com 08:16
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Шоу-бизнес
Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова
РИА Новости 09:52
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН рассказала о том, что в большинстве стран стран из списка потребуют справки от туристов об отсутствии коронавируса и при пересечении границы туристам будет измерена температура.
ToDay News Ufa вчера в 10:28
Здоровье
В Петербурге работают более 9 тыс. коек для пациентов с коронавирусом
В 23 медучреждениях города развернуто 8 тысяч 333 койки для взрослых пациентов и 851 койка для детей.
Evo-rus.com 03:39
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20