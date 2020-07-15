Экономика
Взгляд.руМинфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми
«Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
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Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 12:39
Кино
Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут
Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:03
Авто
Mercedes представил свой самый мощный спорткар
Компания Mercedes официально представила самую мощную версию AMG GT, в названии которой появилась приставка Black Series.
Quto.ru 04:42
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Авто
Mercedes-Benz улучшил внедорожник G-Class
Компания Mercedes-Benz анонсировала ряд обновлений для внедорожников G-Class, выпущенных после 1 сентября 2020 года.
Motor 06:43
Шоу-бизнес
Джонни Деппу удалось уличить Эмбер Херд во лжи в зале суда
Макмиллен сообщила, что она виделась с Херд на следующий день после того, как та заявила, будто Джонни в пылу пьяной ссоры ударил ее головой в лицо.
7Дней.ру 07:09
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 08:59
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие
Размещать в Норвегии ПРО США не планируется, сообщил посол страны в РФ
Норвегия не планирует размещать у себя американские средства противоракетной обороны, сообщил посол королевства в России Руне Ресаланд.
Независимая газета 07:32
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Происшествия
Предъявлено обвинение заместителю директора «Почты России»
Замдиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова 14 июля задержали в связи с подозрением в картельном сговоре.
Цензуры.Нет 08:46
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Кино
Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»
Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered.
Профиль 06:36
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян носить маски постоянно
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что россиянам придется привыкнуть к ношению масок навсегда.
Live24 01:22
Политика
В Баку митингующие ворвались в здание парламента и потребовали войны
ИА Красная Весна 06:34