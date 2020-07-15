Экономика
RT на русскомМинфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
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В РФ семьи с детьми получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки
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Дни24 вчера в 12:09
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Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
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Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
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По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса
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ОАЭ в очередной раз отложили запуск зонда на Марс из-за непогоды
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Гвардиола ответил Клоппу и Моуринью
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявления коллег Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»).
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37