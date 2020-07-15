Экономика
RT на русскомМинфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
Читать в источнике
Оценить244
Подробнее о событии
Показать все источники
Семьи с детьми уже получили 99% средств дополнительной соцподдержки
Парламентская газетавчера в 04:09
В РФ семьи с детьми получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки
Газета.Ruвчера в 04:22
Чем для обычных граждан обернётся «нефтяная зависимость» российской экономики?
Радио 114 июля в 13:27
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По данным Роспотребнадзора на среду, 15 июля, за последние сутки у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:30
Общество
Белая башня получила грант на $180 тысяч на проект реставрации
Белая башня (водонапорная башня завода Уралмаш, памятник архитектуры) получила международный грант в размере $180 тыс. на проект реставрации.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:48
Происшествия
СКР просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми
Следственный комитет России (СКР) просит арестовать еще четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил Басманный суд.
Коммерсантъ 04:36
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах.
ФАН вчера в 19:18
Футбол
«Арсенал» обыграл «Урал» в матче чемпионата России
Вчера состоялась встреча между тульским футбольным клубом «Арсенал» и екатеринбургским «Уралом» в рамках 29 тура РПЛ.
CT news 04:30
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
Новые автомобили 14 июля в 03:07
Происшествия
Адвокат сообщил о работе десяти следователей с делом Сафронова
Уголовное дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова ведут десять следователей ФСБ, сообщил журналистам адвокат, лидер правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Общество
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович устала от постоянных нападок в свой адрес
Звезда «Папиных дочек» тонко намекнула подписчикам, что ей надоели обидные комментарии и постоянные публикации в СМИ.
Woman.ru вчера в 13:24
Общество
Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
Футбол
«Нефтехимик» подписал контракты с двумя воспитанниками «Рубина»
Состав «Нефтехимика» пополнили два новичка: защитник Владислав Микушин и полузащитник Михаил Яковлев.
Sport24.ru 04:13
Футбол
«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью
«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings вчера в 17:42
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Российская спортсменка Лиана Джоджуа одержала первую победу на турнире под эгидой UFC.
ProstoProSport 03:04
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Общество
Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
Армия и оружие
ВС Азербайджана сбили армянский беспилотник
Газета.Ru 04:14
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Общество
Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость
В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Коммерсантъ 00:59
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43