Экономика
RT на русскомМинфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
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Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Футбол
«💯». «Ман Сити» пошутил, что «Ливерпуль» не побьет рекорд «горожан» по очкам за сезон. Позже твит удалили
«Манчестер Сити» отреагировал на поражение «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом» (1:2). В каталонском аккаунте «горожан» в твиттере после игры было опубликовано сообщение из одного символа: «💯».
Sports.ru 17:32
Футбол
Тренер призвал игроков «Локомотива» купить квартиру семье Самохвалова
Ранее мать атлета обращалась к директору клуба с просьбой помочь семье, которая лишилась отца, но тот ответил отказом.
CT news 12:24
Наука
У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружены опасные антитела
Evo-rus.com 11:01
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Общество
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Космос
NASA продлило контракт Boeing на техподдержку МКС до сентября 2024 года
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing продолжит оказывать техническую поддержку эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2024 года включительно.
ТАСС 17:01
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Кино
Киноадаптация Just Cause нашла режиссёра
Игромания.ру 13:12
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Новые автомобили вчера в 07:11
Происшествия
В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя
Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
Футбол
«Оренбург» занял последнее место в чемпионате России и вылетел в ФНЛ
«Оренбург» потерял шансы подняться выше последнего, 16-го места в Тинькофф чемпионате России. Команда уступила «Зениту» (1:4) в 29-м туре.
Спорт-Экспресс 15:26
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Шоу-бизнес
Видео в TikTok с участием Аллы Пугачевой стало хитом
51-летний дизайнер Гуляев сумел скрытно заснять на видео Аллу Пугачеву. Впоследствии он разместил ролик в Инстаграм и TikTok.
ИнфоСМИ 12:10
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
Здоровье
Статистика по короновирусу в США сейчас самая худшая за всё время
Коронавирус в США распространяется безжалостно: нынешняя ситуация худшая за все время.
Мойка78 09:09
Общество
Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс
В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
РБК вчера в 14:08
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
Новую выплату за продолжительный брак смогут получить россияне
Ранее LIVE24 сообщало о том, что 12 000 супружеских пар уже получили подобные выплаты в МО.
Live24 вчера в 01:03
Армия и оружие
135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва
В России 15 июля завершился весенний призыв на военную службу, в воинские части отправились около 135 тыс. новобранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 17:38