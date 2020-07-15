Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
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Субъективный подход: Минфин готовит бюджетные правила для регионов

Известиявчера в 17:01

Минфин направил семьям 555 миллиардов рублей нефтедоходов

Вести.Ruвчера в 04:13

В РФ семьи с детьми получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки

Газета.Ruвчера в 04:22

Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

RT на русскомвчера в 04:17

Минфин сообщил о получении семьями с детьми 99% выделенных средств

РБКвчера в 05:03

Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки

Российская газетавчера в 04:00

Семьи с детьми уже получили более 555 млрд руб. дополнительной соцподдержки

ТАССвчера в 03:34
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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Общество

Российские учителя назвали признаки плохого педагога

«Российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги», — пишет RT.
URA.Ru 00:15
Футбол

Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом»

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском вчера в 11:43
Гаджеты

NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding

В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews вчера в 06:18
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Общество

Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля

Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
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Политика

NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США

По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС вчера в 20:47
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 14 июля в 07:16
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Финансы

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК вчера в 18:51
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Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Общество

Фургал признался, что его склоняли к уходу с должности губернатора

REGNUM вчера в 23:06
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Политика

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
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Происшествия

Москвич получил два года колонии за обещание прекратить уголовное дело

Измайловский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к двум годам колонии за то, что он пообещал прекратить уголовные дела за небольшую плату в размере 1,3 миллиона долларов США.
Российская газета вчера в 14:51
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Политика

Президент Эстонии: Россия - непредсказуемый партнёр, нам нужно быть готовыми ко всему

По словам президента Эстонии, Таллину приходится реагировать на действия России, так как «Россия является непредсказуемым партнёром».
Военное обозрение 00:43
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru вчера в 11:35
74
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15

На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
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Технологии

Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS

Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru вчера в 17:22
Общество

Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 14 июля в 00:55
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Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:3

Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 10:57
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
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Экономика

Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой

Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки

По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily вчера в 05:05
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Происшествия

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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