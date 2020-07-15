Экономика
RT на русскомМинфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
Читать в источнике
Оценить211
Подробнее о событии
Показать все источники
В РФ семьи с детьми получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки
Газета.Ruвчера в 04:22
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество
Российские учителя назвали признаки плохого педагога
«Российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги», — пишет RT.
URA.Ru 00:15
Футбол
Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом»
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском вчера в 11:43
Гаджеты
NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews вчера в 06:18
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Общество
Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля
Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
Политика
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС вчера в 20:47
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Газета.Ru 14 июля в 07:16
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Финансы
До какого уровня может подняться курс рубля к осени
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК вчера в 18:51
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Общество
Фургал признался, что его склоняли к уходу с должности губернатора
REGNUM вчера в 23:06
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
Происшествия
Москвич получил два года колонии за обещание прекратить уголовное дело
Измайловский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к двум годам колонии за то, что он пообещал прекратить уголовные дела за небольшую плату в размере 1,3 миллиона долларов США.
Российская газета вчера в 14:51
Политика
Президент Эстонии: Россия - непредсказуемый партнёр, нам нужно быть готовыми ко всему
По словам президента Эстонии, Таллину приходится реагировать на действия России, так как «Россия является непредсказуемым партнёром».
Военное обозрение 00:43
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15
На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
Технологии
Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS
Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru вчера в 17:22
Общество
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 14 июля в 00:55
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:3
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 10:57
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика
Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки
По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily вчера в 05:05
Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54