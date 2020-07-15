Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
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Субъективный подход: Минфин готовит бюджетные правила для регионов

Известия17:01

Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки

Российская газета04:00

В РФ семьи с детьми получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки

Газета.Ru04:22

Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

RT на русском04:17

Минфин направил семьям 555 миллиардов рублей нефтедоходов

Вести.Ru04:13

Минфин сообщил о получении семьями с детьми 99% выделенных средств

РБК05:03

Семьи с детьми уже получили более 555 млрд руб. дополнительной соцподдержки

ТАСС03:34
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Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

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В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.
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Монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor оценен в 400 евро

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США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
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