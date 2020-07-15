Экономика
RT на русскомМинфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
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Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 13 июля в 12:07
Армия и оружие
Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Судя по фото, которое опубликовал пользователь creative0311 в социальной сети Twitter, с точки зрения облика новый Outlander практически полностью "копирует" концепт Engelberg Tourer, представленный в 2019 году.
Новые автомобили 12:05
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Общество
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна 16:27
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Футбол
Гусев верит в ЦСКА, поэт Шаганов ждет в дерби ничью
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев и известный российский поэт-песенник Александр Шаганов поделились с «СЭ» прогнозами на матчи 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Арсенал» Ролан Гусев — 1:1. Мне кажется, что здесь будет ничья.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru 09:46
Общество
Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег
Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
РИА Новости 13:33
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 08:43
Общество
В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 17:00
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Власти Белоруссии отменили обязательную двухнедельную изоляцию для приезжающих из России.
Страна Советов on-line 13:56
Армия и оружие
Иракские силовики ликвидировали шестерых террористов на севере страны
Багдад, 16 июля 2020, 02:17 — REGNUM Контртеррористическая служба Ирака ликвидировала шестерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 19:17
Армия и оружие
Истребители РФ поднялись на перехват самолетов США над Черным морем
Российские истребители были подняты для перехвата американских самолетов P-8A Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, а также беспилотника MQ-9А над Черным морем.
РЕН ТВ вчера в 09:23
Гаджеты
Монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor оценен в 400 евро
Megaobzor.com 11:53
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Технологии
Spotify готов к запуску в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify может заработать в России 15 июля 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 13:13
Здоровье
Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За сутки еще у 246 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели еще 124 человека, 6 — скончались, в том числе 3 человека от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:15
Армия и оружие
Пентагон подтвердил вывод войск с пяти баз в Афганистане
ИА Красная Весна 00:07